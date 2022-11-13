台北市教育局滿意度創新高 雙語教育2026年將達標

台北市府自105年針對外部顧客調查，教育局滿意度今年創新高，其中同仁專業力及服務力構面得到90分以上，同仁專業知識獲得滿意度96.7%，台北市府教育局表示，雙語教育學校於111學年度達到78校，於2026年將穩健達到公立國中小校校皆為雙語教育學校的目標。

台北市府針對10個機關業務頻繁互動者，進行外部顧客進行滿意度調查。教育部分，調查對象包含家長、老師、校長、密切往來之業務團體及政策諮詢專家等，問項除了專業力、服務力、資訊力及整體表現各局處共通問項外，亦針對北市重要教育政策進行滿意度調查。

教育局表示，在推動智慧教育滿意度為90.1%，學前教育滿意度為89.1%、實驗教育滿意度為87.7%、雙語教育滿意度為86.7%，以上平均值皆超過85%。

教育局表示，「台北酷課雲」數位學習平台不但三年來獲得亞太地區智慧城市教育類大獎，且在2021及2022年獲全球五大洲84國家ICT卓越獎（WITSA Global ICT Excellence-E-Education & Learning Award）傑出數位教育學習獎首獎。

教育局表示，111學年度台北市公共化幼兒園比率達到70%以上，幼兒學費補助亦為全國最優，並且質量並進，透過5大創新教學「英語融入教學」、「STEAM教學」、「運算思維教學」、「瑞吉歐方案教學」及「蒙特梭利教學」等方案，讓雙語、實驗教育及智慧教育向下衍伸，而110學年度幼兒園家長滿意度調查，平均滿意度高達92.2。

教育局表示，雙語教育學校於111學年度達到78校，於2026年將穩健達到公立國中小校校皆為雙語教育學校的目標。公辦學校型態實驗教育至今已達11校，獨步亞洲開辦第一所數位實驗高中，提供家長多元教育選擇。

另外，台北教育的成果及白皮書皆發布於教育局網亦可於今天前至台北世貿一館「2022台灣教育科技展」–台北市教育展區。