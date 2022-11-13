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全國青諮交流會登場 仿「吃大排檔」激盪多元意見

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部青年發展署舉辦「全國青年諮詢組織及青年專責單位聯繫交流會」，與會者討論時下青年困境，並開設最佳處方籤。圖／青年署提供
教育部青年發展署舉辦「全國青年諮詢組織及青年專責單位聯繫交流會」，與會者討論時下青年困境，並開設最佳處方籤。圖／青年署提供

教育部青年發展署舉辦「全國青年諮詢組織及青年專責單位聯繫交流會」，來自全國各地近百名青年委員、青年專責單位代表齊聚一堂。與會者以仿效逛夜市、吃大排檔的方式，到不同攤位透過交流討論，激盪多元意見，並構思未來議題可能的倡議方向。

青年署表示，這次全國青諮交流會有12個縣市青年專責單位代表及行政院、青年署及14個縣市青年諮詢委員共襄盛舉，交流會以「快『吵』大排檔~大家來抬槓」活動打先鋒，分別由5名長期耕耘這些議題的青年擔任攤主，與會者以仿效逛夜市、吃大排檔的方式，到不同攤位透過交流討論。

「『原』味『青』新─談原鄉青年困境」攤位提及，社會大眾可對原住民的微歧視與增加文化敏感度等思考，並提出透過學校養成融入文化意識方式屏除刻版印象；「我們+在一起-跨組織青年串連合作」攤位，則透過與會者各自關注議題與經驗，探討串聯不同組織合作可能性。

「大哥你是了解我的-關於性別的100種可能」從公私領域、空間還有制度等討論議題；「淨零碳排排隊太長」建議政府就環保議題擬定政策與配套規畫時應納入青年聲音，其他如可思考社會住宅綠建築設計與環境優化；「創業大排檔」提到政策引導青年返鄉就業，並建議針對非營利組織提供創業補助或企業資金挹注的配套措施。

另外，「開立處方籤～青年疑難雜症門診室」開張，與會者將分組模擬不同青年世代、不同角色及情境，盤點其困境及需求，從社會系統角度，協助連結公、私、正式與非正式資源，以協作共創的方式，開立最佳解決處方籤。

青年署指出，青年委員也盤點大學剛畢業的社會新鮮人，面臨低薪高工時與通膨的社會現況，期待透過生涯諮商、企業內部訓練還有公開企業幸福指數等改善。另外，創業初期青年則有資源短缺困境，需要資源包含資金補助、技能輔導及同業互助會。會議中也有青年委員關注成年未婚懷孕的伴侶議題，希望透過青年政策推動與社福資源挹注，促進身心支持。

青年 創業

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