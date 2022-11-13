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大一生熱愛台語 陳煒翰用台語寫手工書

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
陳煒翰曾文溪廣播電台採訪，分享創造台語個人手工書的經驗。圖／陳煒翰提供
陳煒翰曾文溪廣播電台採訪，分享創造台語個人手工書的經驗。圖／陳煒翰提供

台南市大一學生陳煒翰參與「36物語、輕鬆學母語」計畫，將有聲書結合自己的故事，創造台語個人手工書。他從小接受台語演講、朗讀的挑戰，屢次於市語文競賽獲得佳績，更曾受邀台江文化季，分享地方人文特色，促使台語文化更加推進各個年齡層。

台語文字工作者吳錡亮、文學詩人 柯柏榮及台語專頁版主吳建東共同推薦陳煒翰的台語個人手工書，他們認為，目前願意學習母語少之又少，而煒翰又願意把自己於台語的看法，融入生活中，期許將這分力量影響更多年輕人熱愛台語，用母語生活、認識自己的土地，相當難得。

台客詩刊前社長吳錡亮形容，「第一次看見煒翰的詩，每一行的意境，讓我不禁好奇這是不是才剛念大學的年輕人？」他分享，很感動能看見語言傳承的生命力，以純台語的撰寫將自己對母語的情感，願陳煒翰能繼續為台語努力與堅持，將傳統文化再創巔峰。

陳煒翰感謝熱愛本土文化藝術的老師劉惠蓉，他說，老師以小人物腳色積極傳授指導母語，召集數名作者共同完成「36物語、輕鬆學台語」，希望透過生活化的語言，帶領大眾走入台灣台語的故事。目前有聲影音也公開於youtube「惠豪文化」，歡迎大小朋友共同點閱。

曾文溪廣播電台金鐘主持賴嘉仕欽佩年輕人的行動，日前也在節目專訪，分享創造台語個人手工書的經驗。陳煒翰表示，身為這片島嶼的台灣人，一定要好好流傳前輩們的智慧，目標希望將語言活化於我們的生活。

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