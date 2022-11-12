身心障礙生求職因「三未」卡關 學者籲落實職涯輔導

為協助身心障礙畢業生銜接職場，教育部委託國立台北教育大學執行「大專身心障礙學生職涯發展與輔導模組試辦計畫」，北教大特殊教育中心表示，身心障礙生常面臨「三未」問題，導致畢業後無法順利就業。對此，大專校院內的輔導人員更顯重要，協助身心障礙學生於畢業前先了解就業市場。

近年隨著就業職場環境及工作條件改變，除了一般大專校院畢業生面臨到所學專業能力、個人興趣條件與就業職場需求的落差等困境，對身心障礙畢業生而言，畢業即待業、學用落差大和職場環境有困難等，更是常見問題。

教育部辦理大專校院資源教室輔導人員初階職涯發展諮詢培訓研習，共有來自北、中、南25所大專校院資源教室輔導人員參與訓練。計畫主持人國立台北教育大學特殊教育中心主任詹元碩表示，大專身心障礙學生在進行職涯規劃時，常面臨到就業市場的未知、就業心態的未定，以及就業能力的未足等「三未」問題。

詹元碩說，三未問題導致身心障礙生畢業後無法順利找到工作，因此，如何及早讓學生了解自身的興趣、就業能力與產業的需求相當重要。

詹元碩表示，本次輔導人員研習中，特別安排心理諮商、職能諮詢、人力資源、就業市場趨勢等業界專家，亦邀請專長身心障礙者生涯輔導的實務工作者進行分享，研習主題包括身心障礙者的職涯發展理論、職涯諮詢技巧、就業輔導案例等。

詹元碩說，培訓課程只是第一步，為了協助學員順利完成職涯輔導個案實務操作，計畫也邀請持有國內外職涯發展諮詢專業證照者擔任督導。期許未來學員能夠透過所學，協助身心障礙學生瞭解就業市場，建立正確工作觀，並提前為未來職涯所需專業能力預做準備。