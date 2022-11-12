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小學教科書也去中國化？教長駁：不合原則才要求重編

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠表示，國教院委員是依照原則做判斷要求重編，沒有去中國化的問題。本報資料照片
教育部長潘文忠表示，國教院委員是依照原則做判斷要求重編，沒有去中國化的問題。本報資料照片

教育部國教院日前審查112學年國小五年級社會科教科書，三家出版社卻均遭駁回重編，出版社更質疑，國教院的統整原則恐有去中國化之嫌。教育部長潘文忠今天則表示，目前社會科領域要求以統整方式為編審原則，但三家出版社仍依照過去歷史、地理、公民與道德分科編列，和課綱有出入也無法達成課程統整的目標，國教院委員是依照原則做判斷要求重編，沒有去中國化的問題。

南一書局、康軒出版社、翰林出版社等三家教科書出版社，日前將小五社會科教科書送至國教院審查，卻接獲國教院通知要求重編。出版社不滿，更認為國教院的統整原則有去中國化之嫌，失去編年時間軸，更可能讓小學生學習困難。

潘文忠今天出席活動時表示，教科書審定都是由專家學者、教師、學科專家共同主持審定委員會，國教院審定國小第五冊教科書，先前已要求社會科領域以統整方式為編審原則。

潘文忠指出，但三家出版社還是依照過去歷史、地理、公民與道德等分科方式編纂，跟課綱、統整編纂要求有很大的出入，且無法達成統整教學的目標，審定委員只是依照原則要求重編，沒有去中國化的問題。

由於過去高中歷史課本編纂時曾將中國史放入東亞史中，引發去中國化疑慮，甚至重編後差點趕不上讓學校選書。潘文忠說，新課綱已經公告多時，出版社編纂教科書也要先提出編纂計畫，若以分科方式編纂，只會讓學生得到片段、無法統整的知識，出版社應對準課綱以及原訂的編輯計畫來執行，希望出版社依照國教院意見盡快完成。

另外，國教院昨日聲明中指出，希望讓歷史教育擺脫特定意識形態或灌輸國族觀念，有媒體問到，擺脫國族是否為去中國化？潘文忠也說，不是去中國化，而是希望藉由歷史培養公民素養，無關意識形態。

潘文忠 課綱 教育部

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