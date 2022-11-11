社會科去中國化延伸至小學？國教院：讓歷史擺脫國族

國教院日前正審查112學年小學五年級社會科教科書，但有教科書業者指出，審查委員要求出版社須將台灣史放入東亞史脈絡，一次退回三家出版社要求重編。業者擔憂，國教院要求的編排方式失去時間軸，小學生恐難以理解，更涉及去中國化。國教院則回應，社會課綱並未去中國化，而是讓學生從單一區域，導向全球互動的系統性思考，並讓歷史擺脫為特定意識形態或灌輸國族觀念。

教科書出版商南一、康軒、翰林等日前著手將小學五年級教科書送至國教院審查，主要提供對象為明年、112學年將升小五的學生使用，但未料出版社均接獲通知，要求小五課本上下冊須重編，也是三家出版社首度被一次退回。

其中一家出版社私下表示，審查委員要求將台灣史放入東亞史的脈絡，並要求以「變遷及因果」等四大主題軸編排，拋棄了時間軸，也有去中國化的疑慮，幾乎重演了三年前高中歷史課本的狀況。

南一書局發言人黃安志表示，確實收到國教院要求重編的通知，由於明年春季就要讓學校選書，才不會趕不上112學年開學，重編後仍要通過三次審查，預計最慢今年12月底必須第一次送審，趕在明年四月底完成三次審查。

但黃安志也指出，由於捨棄了過去的朝代時間線敘述，學生必須橫向連結，但一時之間可能無法理解這麼複雜、多元的概念。

國教院則於晚間回應，依據12年國民基本教育社會領域綱要規定，國民小學是採取領域統整設計，應選擇合適的主題以發展統整性教材，其學習內容是以互動與關聯、差異與多元、變遷與因」及選擇與責任等四個主題軸為統整架構，統整歷史、地理、公民與社會三學科學習主題。

國教院表示，三家業者申請審定的小五教科書是採分科設計，未能體現以四個主題軸來組織教材的領域主題統整設計，不符合新課綱揭示的領域課程統整設計精神。此外，社會課綱並未去中國化，而是讓學生從單一區域學習，導向全球互動的系統思考與多元理解，也讓歷史教育擺脫特定意識形態或灌輸國族觀念，成為培養新世代公民素養的重要學科。