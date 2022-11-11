聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北116位師取得國際教育認證 融入教學線上國際遊學
教育部於2020年發布中小學國際教育白皮書2.0，推動國際教育2.0教師專業知能研習，以培力教師專業成長，並提供認證機制服務。迄今新北市有116位教師取得國際教育專業認證，成為推動國際教育的師資。
新北市以12年國教課程綱要為基礎，鼓勵學校辦理「學校本位國際教育精進計畫」，依據各校自身特色、需求、條件等，推動教師國際化培力認證，培育學生成為國際化人才，落實中小學國際教育普及化。
教育局長張明文表示，為了引領孩子飛翔在國際教育的天空，教師先要有衝破天際的能力。新北市有一群教師在國小、國中及高中職耕耘國際教育，自我期許取得國際教育專業認證，引導學生成為具國家意識的全球公民。
國際教育輔導團總召海山國小校長林瑞昌表示，推動國際教育吸引許多志同道合的教師參與，教師們掌握國際教育趨勢，將國際教育議題融入各領域學科，對於實踐在地與國際結合的理念與串連各種資源導入教學，具有莫大助益。
教育局長張明文表示，世界各國早已形成共存共榮的緊密關係，體會相互瞭解、尊重、欣賞，乃至於合作對抗共同困難，已然成為地球村人人必備的素養，為回應全球人才需求，學校將更迫切培育具有多元文化與國際理解的專業人才，其中師資是最重要的關鍵。新北市將持續培訓國際教育種子教師，透過到校輔導及分區研習等分享模式，導入各校教學及國際交流，引領與護伴新北學子踏上未來人才的道路前進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言