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新北116位師取得國際教育認證 融入教學線上國際遊學

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市學校本位國際教育精進計畫跨校社群，在講師帶領下提升教師國際教育專業知能。圖／ 新北市教育局提供
新北市學校本位國際教育精進計畫跨校社群，在講師帶領下提升教師國際教育專業知能。圖／ 新北市教育局提供

教育部於2020年發布中小學國際教育白皮書2.0，推動國際教育2.0教師專業知能研習，以培力教師專業成長，並提供認證機制服務。迄今新北市有116位教師取得國際教育專業認證，成為推動國際教育的師資。

新北市以12年國教課程綱要為基礎，鼓勵學校辦理「學校本位國際教育精進計畫」，依據各校自身特色、需求、條件等，推動教師國際化培力認證，培育學生成為國際化人才，落實中小學國際教育普及化。

教育局長張明文表示，為了引領孩子飛翔在國際教育的天空，教師先要有衝破天際的能力。新北市有一群教師在國小、國中及高中職耕耘國際教育，自我期許取得國際教育專業認證，引導學生成為具國家意識的全球公民。

國際教育輔導團總召海山國小校長林瑞昌表示，推動國際教育吸引許多志同道合的教師參與，教師們掌握國際教育趨勢，將國際教育議題融入各領域學科，對於實踐在地與國際結合的理念與串連各種資源導入教學，具有莫大助益。

教育局長張明文表示，世界各國早已形成共存共榮的緊密關係，體會相互瞭解、尊重、欣賞，乃至於合作對抗共同困難，已然成為地球村人人必備的素養，為回應全球人才需求，學校將更迫切培育具有多元文化與國際理解的專業人才，其中師資是最重要的關鍵。新北市將持續培訓國際教育種子教師，透過到校輔導及分區研習等分享模式，導入各校教學及國際交流，引領與護伴新北學子踏上未來人才的道路前進。

新北市學校本位國際教育精進計畫跨校社群，進行國際教育教案研究。圖／ 新北市教育局提供
新北市學校本位國際教育精進計畫跨校社群，進行國際教育教案研究。圖／ 新北市教育局提供

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