台師大調查：逾9成民眾認國文有助職場表現

近年台大學生倡議應廢除大一國文必修，一一二學年個人申請工學院亦有部分科系不參採學測國文，引發熱議。但台灣師範大學文化教育策略研究團隊昨公布調查，逾半數民眾認為國語文課程對學習知識和技能「非常重要」；更有逾九成民眾認為，國語文對職場表現有正面影響。

學測五選四上路以來，頂大二、三類組科系為對準學科專業，於個人申請減少參採科目，近年又為布局招生策略，一一二學年台大工學院六系中僅剩兩系參採國文，更多頂大電資相關科系於一、二年前就不再參採。

國文科價值近期引發熱議，台師大文化教育策略研究團隊針對「台灣民眾對國語文課程看法」十月初進行電訪調查，廿一歲至六十歲民眾有效樣本一○九二份。

研究計畫主持人鍾宗憲說，調查指出，國語文課程對於學習知識、技能重要性上，逾五成民眾認為非常重要、四成三民眾認為還算重要，認為重要者合計逾九成；也有高達九成一民眾認為，國語文對職場表現有正面影響；聽、說、讀、寫中，逾五成認為「說」最重要，其次為「讀」占一成五。

台師大國文系教授祁立峰說，說和寫都是邏輯的綜合表現，缺乏組織能力便無法妥善表達。近年觀察發現年輕世代有語言退化現象，常出現無意義的文字表達或欠缺精確語句。

台師大國文系教授徐國能說，社會互動注重表達，語言能力好壞確實會直接影響職場運作，國語文教育不應是政治犧牲品，而是關係到學生在社會競爭力，也是影響工作、生活的基本能力。