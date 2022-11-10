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聯合報與陳玲慈善基金會合作 邀金曲歌手至板橋榮家演出

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
陳玲社會福利慈善事業基金會與聯合報今下午至新北板橋榮家舉辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」音樂饗宴。記者劉懿萱／攝影
陳玲社會福利慈善事業基金會與聯合報今下午至新北板橋榮家舉辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」音樂饗宴。記者劉懿萱／攝影

陳玲社會福利慈善事業基金會與聯合報今下午至新北板橋榮家舉辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」音樂饗宴，邀請金曲歌后吳淑敏、歌手王海玲與三金歌王殷正洋演唱經典歌曲，現場爺爺、奶奶們隨著音樂打節拍，現場高齡84歲的爺爺聽到甜蜜蜜，也拿著麥克風高歌一段。

陳玲基金會董事長李棟樑說，很高興今天與聯合報社長游美月來榮家看各位長輩們，看到大家身體仍硬朗，心中非常高興，尤其過去大家都功在國家，如今離開工作崗位到榮家，我們都時時刻刻想到大家。因此每年都會跟聯合報到各地的榮家去看大家，今天帶來大家最懷念的老歌，祝福大家平安健康。

聯合報社長游美月表示，聯合報要做的兩件事就是「監督有權利的人」和「關懷有需要的人」，每年和陳玲基金會到偏鄉或榮家探視大家，今年已經邁入第8年，董事長李棟樑曾擔任軍人之友會，上山下海到所有官兵現場慰勞，也已經跑遍各地榮家，如今疫情已經逐漸解封，今天不僅天氣晴朗陽光灑落，又看到長輩們精神十足地坐在台下，非常開心。

陳玲社會福利慈善基金會和聯合報合作8年，今日在新北板橋榮家，以歌聲向曾為國家奉獻一生青春的榮民前輩致敬，致贈5萬元加菜金添購必需品。板橋榮家家主任張長林代表致贈感謝狀並表示，板橋榮家在兩年之內獲失智、安寧及日照等3項最高品質的認證，未來會繼續努力，希望長輩能平安、快樂且松柏常青。

陳玲社會福利慈善事業基金會與聯合報今下午至新北板橋榮家舉辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」音樂饗宴。記者劉懿萱／攝影
陳玲社會福利慈善事業基金會與聯合報今下午至新北板橋榮家舉辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」音樂饗宴。記者劉懿萱／攝影
金曲歌后吳淑敏、歌手王海玲與三金歌王殷正洋演唱經典歌曲，現場爺爺、奶奶們隨著音樂打節拍。記者劉懿萱／攝影
金曲歌后吳淑敏、歌手王海玲與三金歌王殷正洋演唱經典歌曲，現場爺爺、奶奶們隨著音樂打節拍。記者劉懿萱／攝影

新北 疫情 榮民

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