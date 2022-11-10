「國文教育不應是政治犧牲品」 台師大調查：逾9成認為有助職場表現

國語文課程常被誤解為沒有實際用途，國立台灣師範大學教育策略研究團隊今天公布問卷調查結果，逾半數民眾認為國語文課程有助於學習知識和技能，更有高達九成以上民眾認為，國語文對職場工作表現有正面影響，台師大教授指出，從調查可得知，國語文教育不應是政治意圖下的犧牲品，而是攸關學生的適應力和競爭力。

台師大文化教育策略研究對針對「台灣民眾對國語文課程看法」進行電話訪問調查，團隊隨機抽樣統計網路社群中對文言文教材、國文課等意見，歸納爭議關鍵問題並設計問卷題目，並電訪全台21歲至60歲民眾，有效樣本1092份。

研究計畫主持人鍾宗憲表示，隨世代變革，國語文課程教學內容屢被批評保守，師大日前亦進行兩周新聞媒體語文現象觀察，兩項結果都與網路負評大相徑庭。在國語文課程對學習知識、技能的重要性上，高達50.8%民眾認為非常重要、43.9%認為還算重要，認為重要者合計達94.7%；對個人關係影響上，則有91.8%民眾認為國語文能力對個人關係有正面影響。

再者，鍾宗憲也說，調查顯示也有高達91.7%的民眾認為國語文對職場工作表現有好的影響。聽說讀寫四項國語文能力中，民眾則認為「說」是最重要的能力高達53.4%，其次則為「讀」15.9%，民眾多認為應加強說話能力，且愈年輕者愈看重口說。

至於民眾對國文課的印象如何，鍾宗憲指出，高達76%民眾抱持正面印象，另有21.4%則認為印象負面，其中女性對國文課的正面印象更達83.9%，高於男性的68%；民眾對於求學時國文老師的印象則有82.7%抱持正面印象，但仍有13.5%民眾對國文老師印象不佳。

台師大國文系教授祁立峰表示，說和寫其實都是邏輯性的綜合表現，若缺乏組織能力並無法妥善地表達。近年也觀察到年輕世代有「語言退化」的現象，例如更常出現無意義的文字表達，較欠缺精確的語句。

台師大國文系教授徐國能表示，社會互動注重表達，民眾必須能理解、用語言文字準確告知對象，語言能力的好壞確實會直接影響到職場運作；對此，國語文教育不應是政治意圖下的犧牲品，而是關係到學生於社會上的適應力和競爭力，也是影響工作、生活的基本能力，希望問卷結果可為教育政策帶來新的可能。