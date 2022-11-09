獨／國教署稱已禁高中能力分班 法規卻仍這樣寫

教育部近年力推教學正常化，台灣青年民主協會卻接獲國立潮州高中學生投訴，學校從高一入學就依國中會考成績編班，一個年級14個班有6個「自強班」，部分班級不只要上第九節，周末還得到校加課，有違教學正常化精神。也有高中教師表示，全國多所高中皆以菁英班、實驗班、專長班等名目「掛羊頭賣狗肉」，遊走灰色地帶，教育部應修法禁止。

教育部國教署表示，現行法規已定有各校非例外「應」依S型排列、採公開抽籤或採電腦亂數替新生編班。但經本報查閱高中編班級轉班原則，有爭議的第七點，仍載明除了法規允許編班學生，其餘「得」依S型排列、採公開抽籤方式或採電腦亂數方式實施編班，未做任何更動。另請國教署提供最新版本的法規，截稿前未獲回應。

現行法規明確要求國中小各年級應實施常態編班，但高級中等學校學生編班及轉班作業原則，卻僅規定特色招生管道入學、通過資優鑑定、經主管機關核定班別，可實施編班教學，其他班「得」以抽籤或電腦亂數進行編班。也是因為「得」，反讓法規保有例外空間，讓學校遊走灰色地帶也不會受罰。

一位不具名公立高中教師坦言，全國多所公立高中皆設有類似班別，以菁英班、實驗班、專長班掛羊頭賣狗肉，規避「資優班」法規。他近年也曾具名檢舉北部某公立高中資優班，更拍下資優考試的收費單據及考場照片，國教署卻函稱高中無硬性規定，也讓他批「主管機關帶頭放水」。

若實際進入高中課程計畫平台，再比對公立高中公開的資優班、專長班申請辦法，若經主管機關核可設立者，會在「學校現況」中呈現數理資優班、語文資優班班級數、學生人數，卻有多所高中空有申請辦法，卻沒合法招生名目，範圍遍及全國，也不乏各地明星高中、社區高中。

全中教理事長高孟琳表示，曾聽聞公校將這些成績前端的學生集中後，還「專門」挑認真的老師擔任導師，再由導師欽點各學科授課教師，甚至還加收一節一千元課後輔導費，導致校園風氣很畸形。不在該班的師生，也會覺得自己難道是次等老師、次等學生嗎？

全教總理事長侯俊良表示，學校不該能力分班，避免「標籤化」。他也提到，有些高中數理資優班已成「醫科保證班」，這類掛羊頭賣狗肉，專門用於拚升學的班級必須被檢討，如果是設定數理專長，為何全跑去讀醫科，要留意過程中有無人為刻意引導。

青民協日前接獲多位潮州高中學生投訴，指控學校依會考成績能力編班，自強班學生被迫留校加課，呼籲教育部應將相關條文訂入高中編班原則，另應確實盤點有多少學校仍有類似情形，並確實入校督導；潮州高中今天證實，學校以繁星為主，確有依會考等成績來編班，但第九節安排評量，周六也會安排學生到校進行扶助課程，全程皆免費，絕對沒有違法。

不過國教署表示，現行法規已定有各校非例外「應」依S型排列、採公開抽籤或採電腦亂數替新生編班。若學校有違規將令限期改善，如未改善將依法規議處校長及相關人員或扣減私校獎補助。另已請潮州高中限期說明，後續將安排入校訪視。

但據本報掌握，教育部九月中旬才邀集相關代表，研商修訂高中編班級轉班原則，但會中僅聚焦討論若班級內有學生與師長是二等親內的關係，不得直接任教，避免衍生繁星爭議，但對於高中能力編班仍未具體討論。