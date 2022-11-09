有如國父革命歷經10次流標 苗栗縣立苑高莘苑樓今啟用
苗栗縣立苑裡高中向教育部爭取及縣府補助總經費3650萬元興建的莘苑樓，今天上午熱鬧舉行啟用典禮，校長張逢洲感嘆，當初歷經工料雙漲造成10次流標，有如國父革命的艱辛，第11次才成功決標動工，任內4年兩次新建校樓剪綵，也是絕無僅有了。
縣立苑裡高中高中部因部分學生在組合屋上課，立委陳超明108年爭取到3200萬元擴建經費。但中間多次流標，又物價上漲，降低廠商投標意願，經多次會勘，教育部同意再補助450萬元，擴建經費達3650萬元，由教育部及縣府自籌各負擔一半。
校方表示，高中部總班數21班，2年前慈濟基金會援建希望工程校舍苑景樓啟用後，既有教室24間，校舍仍嚴重不足，體育班更長期在國中部校區上課，高中部教師往返兩校區授課非常辛勞。
新建莘苑樓4層規畫有4間教室，2間電腦教室、3間辦公室、1間合作社及2間廁所等空間，同時與景泰樓、苑景樓各層空橋通道連結在一起，有效活化校舍空間，也節省了師生換教室上下課爬樓梯時間。
張逢洲說，這段時間辛苦了在組合屋上課的老師與學生，讓學子們能有安全的新教室可以使用，不用像難民一樣。也感謝縣長徐耀昌及立委陳超明全力支持，協助後續停車場、搬遷及廁所改建等共600多萬元的經費爭取與補助。
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