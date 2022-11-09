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特教孩子需要被聽懂 南市教局帶領教師反思教養態度

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局為強化教師對特教孩子的照顧能量，辦理系列研習，帶領教師反思教養態度，掌握正向互動管教的關鍵。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局為強化教師對特教孩子的照顧能量，辦理系列研習，帶領教師反思教養態度，掌握正向互動管教的關鍵。記者鄭惠仁／攝影

為強化特教孩子的照顧能量，台南教育局購置2本提升教師正向輔導管教知能的書籍《正向聚焦》、《說不出口的，更需要被聽懂》，分送到各國中小輔導室供教師借閱，並辦理系列研習，透過概念導讀與實作連結，帶領教師反思教養態度，掌握正向互動管教的關鍵。

教育局已分別在10月3日及11月7日辦理「理解孩子-穿越外在問題行為，讀懂內在核心需求及貼近孩子」及「更新內建教養方式，掌握互動管教關鍵」兩場研習，獲得教師們熱烈回饋。參與研習的安平國中老師金筱凝分享，她說，透過心理諮商師的分析與導讀，開始省思標籤對自己和學生帶來的影響，並學習試著跳脫框架，分析學生行為背後隱藏的意涵，能以更正向開放的態度來面對學生行為，更知處理學生的情緒行為。

市長黃偉哲認為，提升教師的正向管教知能，需要從解構思考框架開始，有時過於專注學生的情緒行為，反而難以掌握並找出解決方法；適時吸收新知，讓教師們嘗試跳脫傳統思維，以同理心，從不同角度去理解、發現學生問題行為背後的需求，才能有效協助學生發展正向行為。

每名孩子都有曾經說不出口的苦，也有曾經被深刻理解的渴望，特別是身心障礙的孩子更需要被理解。教育局長鄭新輝表示，台南身心障礙學生有6000多名，因應融合教育及CRPD政策推動，部分身障學生安置於普通班級，教育局為提升普通班教師面對身心障礙學生的教學策略，邀請心理諮商師規畫一系列研習活動，透過正向對話及有效掌握情境的班級經營，提升教師特教專業知能。

11月21日南市教育局將在安平國中辦理「支持孩子-豐厚安全感基地，成為他最有力的後盾！」研習，共有35個名額，現場將贈送參與研習教師1本《說不出口的，更需要被聽懂》，歡迎有興趣的教師報名參加，報名時間到15日截止，報名網址：全國特殊教育資訊網

教育局 台南 鄭新輝

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