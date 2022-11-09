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特教幼兒優先入園12月1日起報名 新北辦7場家長說明會

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市辦理112學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置，報名時間從111年12月1日至30日。圖／擷取自unsplash
新北市辦理112學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置，報名時間從111年12月1日至30日。圖／擷取自unsplash

新北市辦理112學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置，報名時間從111年12月1日至30日。為了讓家長了解鑑定安置期程及作業方式，教育局在11月19日、27日及12月3日上、下午於新北市政府5樓507會議室辦理6場實體說明會，同時11月27日下午也會舉辦線上說明會。

新北教育局表示，為讓身心障礙或發展遲緩幼兒，優先進入公立及非營利幼兒園，新北市每年辦理學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置作業，凡設籍新北市幼兒學齡滿2至5歲（110年9月1日至106年9月2日間出生者），領有身心障礙證明、新北市合約評估鑑定醫院綜合報告書或診斷證明，或未持前項所述之證明，但幼兒發展與同年齡孩子相較明顯落後，或具異常特殊狀況需要特殊教育服務者，均可提出申請。

教育局說，112學年度優先入園鑑定安置有兩階段，第一階段報名期間為12月1日至12月15日止，可至本市各公立高中、國中/小附設幼兒園報名；第二階段報名期間為12月16日至111年12月30日止，可至新北市學前特殊教育資源中心（中和區秀山國小）、三重分區學前特殊教育資源中心（三重區厚德國小）、新莊分區學前特殊教育資源中心（五股區成州國小）及板橋分區學前特殊教育資源中心（板橋區文德國小）報名，報名時間為上午8點30分至12點，下午1點至4點。

報名需檢附新北市學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置報名表暨同意書（需家長簽名）、全戶戶口名簿正本及影本(正本驗畢歸還)、身心障礙證明、新北市合約評估鑑定醫院綜合報告書或診斷證明之影本擇一（有前述證明文件者擇一檢附，無則免附）。

此外，為讓家長了解鑑定安置期程及作業方式，教育局在11月19日、27日及12月3日上、下午於新北市政府5樓507會議室辦理6場實體說明會，另於11月27日下午舉辦線上說明會，讓家長以線上方式取得鑑定安置資訊。

新北市辦理112學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置，報名時間從111年12月1日至30日。圖／新北市教育局提供
新北市辦理112學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置，報名時間從111年12月1日至30日。圖／新北市教育局提供
新北市辦理112學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置，報名時間從111年12月1日至30日。圖／新北市教育局提供
新北市辦理112學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置，報名時間從111年12月1日至30日。圖／新北市教育局提供
新北市辦理112學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置，報名時間從111年12月1日至30日。圖／新北市教育局提供
新北市辦理112學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置，報名時間從111年12月1日至30日。圖／新北市教育局提供

教育局 幼兒園 新北

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