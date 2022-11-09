獨／首年數位實驗班計畫 僅2成是偏校、國高中興趣缺缺

生生用平板政策其中一項計畫要推「數位實驗班」，鼓勵學生自帶載具到校學習（BYOD）及攜帶載具回家學習（THSD），延伸數位學習時間，預計每年推600班，並以中小學偏鄉學校優先。但教育部最近剛公佈計畫核定名單，共有156校獲教育部核定，僅14所非山非市、20所偏遠學校，且幾乎以國小為主，國高中沒見幾間。

教育部BYOD&THSD實施計畫自今年8月1日起至2025年12月31日，補助為期3.5年。要求參與教師於課間應實施至少每周平均一天的數位教學，另會針對申請計畫的學校學生施行前測、後測，觀察學生學習領域學力的前後差異，並要求教師公開觀課，學校每年也需配合輔導團隊ㄝ調查學生數位學習使用及家長滿意度，用來評估計畫成效。

計畫核定名單出爐，偏鄉學校興致缺缺。位處花蓮縣最南端的永豐國小校長伍玉成表示，學生家庭多為隔代教養、單親或原住民，家長普遍務農或是打零工，無法在孩子身邊協助或指導，且學校是原住民實驗教育學校，雖有在推動數位學習，但並非教師主力。

也有未參與該計畫的偏鄉小學說，經導師家訪，僅有四分之一學生家庭中有載具，學校獲教育部配發的學生平板均為wifi版，由於無sim卡插槽，若弱勢學生家中無網路環境，就算學校和縣網中心提供無線網卡也沒辦法用。

一位不具名都會區的國中教師說，學生為了升學，放學會前往補習班，回家都已晚上10點，根本沒空也沒心再用平板來「學習」，而且家長普遍也難接受孩子一直拿著平板，因為太多經驗是孩子說要拿平板學習，結果都是在偷玩。

另一所不具名國小主任則說，去年疫情期間曾讓學生把平板帶回家，沒想到卻被家長拿去變賣，種種因素也讓學校多所考量。

嘉義蒜頭國小有申請這項計畫，由於該校不在偏鄉，學校並非生生「有」平板，教務主任郭盈傑說，學校有共識推動數位教學，特別申請這項計畫補助每一位學生都能有平板，讓學生能攜帶載具回家學習。

教育部表示，這項計畫需要有意願的家長，且由親師生共同協作，因此是採實驗方案，以「鼓勵、彈性、不強迫」精神，開放全國公私立中小學有意願者申請，並安排輔導團隊協助實施。在156校核定名單中，偏遠學校及非山非市學校所提出的申請均獲通過。