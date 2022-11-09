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「生生用平板」省下抄板書時間 提高學習意願

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
嘉義縣蒜頭國小採用的是小筆電形式的平板，並使用在數學課上，以分組討論的方式進行，電腦為輔助。記者曾原信／攝影
嘉義縣蒜頭國小採用的是小筆電形式的平板，並使用在數學課上，以分組討論的方式進行，電腦為輔助。記者曾原信／攝影

中小學「生生用平板」已上路，但教學現場反應兩極。儘管歷經兩年疫情「線上教學」經驗，不少教師仍認為，實體教學才能讓學生聽得懂、學得好，對平板教學有負面刻版印象；不過也有國中教師認為，適當運用平板不再仰賴板書，讓師生省下大量抄寫時間，能提升教學效率。

台西國中是雲林海線偏鄉學校，教務主任丁健原說，有些學生連掃QR Code都有困難，老師光指導如何操作，教學時間就不足，「不可能整節課都在用平版」。雲林麥寮國小教務主任呂秋雪說，低年級生還在摸索數位教學，教師沒辦法花一整節課要教個別學生使用平板，因此還未將平板融入教學。

嘉義北興國中是市區大校，國文教師鄭秀娟表示，使用平板會影響教學進度，往往因網路有問題或補充資料太多，拖到進度。

不過，同樣是台西國中，英文教師周映汝將平板教學運用在彈性課程中，不影響教學進度，且能藉平板降低學習門檻，提升學生學習意願。北興國中國文教師陳雪卿已運用平板結合教學多年，她也說，簡單螢幕投影就可讓學生呈現學習成果，老師不用再大費周章寫板書，平板可畫記課文，整理學習重點，還能藉討論帶動學生思考，學生上台報告也不用再製作大字報。

嘉義蒜頭國小教務主任郭盈傑也說，在生生用平板教室裡，學生學習意願明顯提高，學生是自己學習的主人。

陳雪卿認為，關鍵在教師如何與學生磨合平板教學節奏與默契，一旦數位教學上軌道後，平板一發下去，學生就知道要去哪裡找資料。像是要改紙本考卷，學生可從平板解析卷中直接訂正，若透過數位平台測驗，還能掌握學生學習痛點，不用再一一做紀錄。

嘉義 生生用平板 雲林

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