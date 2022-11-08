教師兼職辦法草案出爐 全教產控未「公教分途」

立法院今年五月下旬三讀通過公務員服務法，明訂公務員在不妨礙本職情形下，於法定工作時間以外，可利用個人才藝表現獲取適當報酬。教育部日前邀集相關團體，研商公立各級學校教師兼職相關規範，全國教育產業總工會今天指出，教育部現行草案內容竟比公務人員更嚴格，並未開放「未兼行政教師」的兼職限制，質疑教育部拒絕公教分途，獨厚大專教師兼職。

公務員服務法放寬公務員兼職規定，教育部長潘文忠今年五月受訪表示，教育部之前在公立各級學校教師兼職辦法，為了讓學術或知識成果可以進行社會應用，放寬教師兼職規定，也放寬教師兼職規定，過去針對代課教師，也有授權服務機關同意教師兼職，這次公務人員修法，教育部會做參照並重新檢視，在兼顧學生受教權益與教師兼職之間取得平衡，但強調兼職一定不能去補習班。

據了解，教育部昨天召集教育團體以及相關代表，研商公立各級學校教師兼職相關規範。根據會中提供的草案資料，全教產指出，公立學校未兼行政教師則隻字未提，理應循公教分途的原則，開放未兼行政教師兼職的限制，但是從教育部的草案內容，發現竟比公務人員更嚴格。

全教產指出，教育部多年來禁止基層教師兼職，卻又開放大專教師兼職公司董事等，不合公平正義。長期以來，教育部乃透過「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，禁止基層教師兼職，但大學教師寒暑假期間的兼職時數卻不受限制，從第八條第二項可知大學教師兼職費上限，不受支給規定限制。但是中小學教師則無同等對待，教師兼職處理原則竟有分「大小漢」。

全教產表示，年金改革後退休金大減，但退撫基金仍然籠罩於用罄的危機，教育人員退休金岌岌可危，近年調薪幅度亦跟不上通膨及提撥率調高的腳步，教師若未雨綢繆先行自食其力，於法定工作時間以外兼職，為自己的退休金打算，教育部為何要限制重重呢？

全教產認為，憲法釋字第404號解釋「憲法第15條規定人民之工作權應予保障，故人民得自由選擇工作及職業，以維持生計。」現行勞動基準法也並未剝奪勞工兼職的權利。該會呼籲，教育部應停止侵犯基本人權，限制教師不得兼職，停止不合時代潮流、且違反平等權原則的規定。