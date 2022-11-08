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教師兼職辦法草案出爐 全教產控未「公教分途」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國教育產業總工會今天指出，教育部公立各級學校專任教師兼職處理草案內容竟比公務人員更嚴格，並未開放未兼行政教師兼職的限制，質疑教育部拒絕公教分途，獨厚大專教師兼職。記者趙宥寧／攝影
全國教育產業總工會今天指出，教育部公立各級學校專任教師兼職處理草案內容竟比公務人員更嚴格，並未開放未兼行政教師兼職的限制，質疑教育部拒絕公教分途，獨厚大專教師兼職。記者趙宥寧／攝影

立法院今年五月下旬三讀通過公務員服務法，明訂公務員在不妨礙本職情形下，於法定工作時間以外，可利用個人才藝表現獲取適當報酬。教育部日前邀集相關團體，研商公立各級學校教師兼職相關規範，全國教育產業總工會今天指出，教育部現行草案內容竟比公務人員更嚴格，並未開放「未兼行政教師」的兼職限制，質疑教育部拒絕公教分途，獨厚大專教師兼職。

公務員服務法放寬公務員兼職規定，教育部長潘文忠今年五月受訪表示，教育部之前在公立各級學校教師兼職辦法，為了讓學術或知識成果可以進行社會應用，放寬教師兼職規定，也放寬教師兼職規定，過去針對代課教師，也有授權服務機關同意教師兼職，這次公務人員修法，教育部會做參照並重新檢視，在兼顧學生受教權益與教師兼職之間取得平衡，但強調兼職一定不能去補習班。

據了解，教育部昨天召集教育團體以及相關代表，研商公立各級學校教師兼職相關規範。根據會中提供的草案資料，全教產指出，公立學校未兼行政教師則隻字未提，理應循公教分途的原則，開放未兼行政教師兼職的限制，但是從教育部的草案內容，發現竟比公務人員更嚴格。

全教產指出，教育部多年來禁止基層教師兼職，卻又開放大專教師兼職公司董事等，不合公平正義。長期以來，教育部乃透過「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，禁止基層教師兼職，但大學教師寒暑假期間的兼職時數卻不受限制，從第八條第二項可知大學教師兼職費上限，不受支給規定限制。但是中小學教師則無同等對待，教師兼職處理原則竟有分「大小漢」。

全教產表示，年金改革後退休金大減，但退撫基金仍然籠罩於用罄的危機，教育人員退休金岌岌可危，近年調薪幅度亦跟不上通膨及提撥率調高的腳步，教師若未雨綢繆先行自食其力，於法定工作時間以外兼職，為自己的退休金打算，教育部為何要限制重重呢？

全教產認為，憲法釋字第404號解釋「憲法第15條規定人民之工作權應予保障，故人民得自由選擇工作及職業，以維持生計。」現行勞動基準法也並未剝奪勞工兼職的權利。該會呼籲，教育部應停止侵犯基本人權，限制教師不得兼職，停止不合時代潮流、且違反平等權原則的規定。

教育部 公務員

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