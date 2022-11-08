教員欠薪、學餐出走！高苑捐資爭議百名師生齊聲抗議

高苑科技大學遭教育部列專案輔導學校，被認定財務惡化且積欠教師薪資，若明年五月底前改善不成，最快下學年就會被停招；近日董事會因未捐資，再度引起紛爭，教職員及師生在校園張貼抗議海報，昨天湧進百名師生到校長室前抗議，並高喊「維護學生受教權、保障教職員工作權」。對此，董事會目前都還沒回應。

高苑科大昨天中午有近百名教職員生到校長室門前抗議，針對董事會不願捐資，導致教職員欠薪及學生受教權受損表達不滿。

前往抗議的教職員表示，欠薪已長達5個月，董事會至今仍不聞不問，甚至向地方法院佯稱會在10月底捐資，讓連帶賠償的調解庭延到11月底，未料，捐資承諾一再跳票，怒指董事會「一再說謊」。

自救會認為，董事會不願捐資，是想要校產，且無心興學；此外，學校設備損壞無法修復，學生餐廳只剩兩間苦撐，便利商店撤離，更讓學生生活起居、受教權遭到漠視。

除到校長室向董事會抗議，參與抗議的師生，也在校內張貼「董事會退散」、「跳票董事會退出校園」、「還我學生餐廳，還我洗衣機」、「法院救高苑，解散董事會」等海報。

這場抗議，因董事會大門深鎖，也未與任何董事會人員接觸，最終只能在校內行政大樓一樓集合，高喊「維護學生受教權、保障教職員工作權」告終。