獨／自造實驗室計畫年底喊卡 強併新興科技遭批「養套殺」

教育部2014年開始力推自造教育，目前已在全國22縣市建置共30間自造實驗室，卻突在兩周前召開自造實驗室營運轉型研商會議，基於資源整合，打算自明年一月起，將該計畫與行政院前瞻計畫補助的新興科技相關計畫合併，這項決定引起基層反彈，憂將衝擊校本課程，恐讓實驗室淪蚊子館，更批評兩計畫規模、定位差距過大，強併計畫的舉動是「養套殺」。

教育部每年每校補助150萬元推動自造實驗室營運計畫，透過體驗數位製造技術，增加學生接觸及認識科技應用與創客教育的機會，參與學校觸及明星高中、社區高中，以及偏鄉高中，如北一女中、師大附中、新竹高工、台中高工、南投高中、羅東高工、台東女中等共計30校，全國22縣市至少有1校。

據本報掌握，教育部10月下旬召開自造實驗室營運轉型研商會議，考量資源整合，便於分享推廣持續深化校園自造教育，教育部也在會中宣布，明年擬將自造實驗室營運計畫與「普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫」整合推動。

但卻有超過十所高中在會議指出，自造實驗室機具設備投資甚鉅，若缺少經費及專人維運，機具恐快速折舊損毀，實驗室將淪為蚊子館，其中部分學校是該區唯一的自造實驗室，若計畫有變，影響將擴及區域服務學校，也失去原計畫縮小城鄉差距的目標。

該計畫近年才在馬祖高中、澎湖海事等偏遠高中建置自造實驗室。有學校在會議中提及，部分高中尚待開花結果，隨即要終止計畫，除了不敷經濟效益外，對偏鄉離島資源影響甚大。也有高中指出，實驗室計畫往往會規畫至兩、三年後，其中有許多與外校及大學端聯合開設的課程，若計畫有變，恐導致無法履約、課程中止。

也有學校提及，自造實驗室對學校多元課程，以及區域創客教育推廣貢獻良多，但因各校承辦人均為教師兼任，除了課務繁忙外，繩須處理校務行政，因此部分多仰賴專案助理協助，假若專案助理隨計畫中止，學校恐怕無法再找到人力推動相關業務。

教育部打算將該計畫與物聯網、無人機為主軸的新興科技相關計畫合併，有高中認為，兩計畫定位、目標差異過大，業務規模與人員編制也不同，無法強併。過去也有學校捨棄新興科技計畫，保留自造教育計畫，理由是後者涵蓋範圍較廣，若因為新興科技計畫變為區域中心，根本是強推學校去做沒人想做的事，還有學校形容此手法是「養套殺」。

教育部對此表示，國教署規畫自112年起整合「Fab Lab自造實驗室營運推廣計畫」與「高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」資源，持續推廣自造教育及新興科技教育，並無宣布停辦自造教育推廣工作。

教育部也說，國教署將編列經費，協助自造實驗室轉型為自造教育主題的區域推廣中心及促進學校，每年仍將編列人員經費給區域推廣中心，協助計畫持續營運。

教育部表示，自造實驗室、新興科技區域推廣中心及促進學校，均以推動108課綱精神，跨領域學習「自發、互動、共好」課程理念為宗旨，秉持「區域資源共享」原則，提供區域內學校師生完善的教學場域，兩者設立目的及推廣模式並無不同。未來2計畫資源整合後可相輔相成，有助彼此分工合作及資源共享。