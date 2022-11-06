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聯合盃作文大賽台南初賽 教育局：取材多元以素養為主軸
第16屆聯合盃全國作文大賽台南初賽，今天在台南市南英商工舉行，約1千名學生參加，家長說，國內少有類似的作文大賽，每年都鼓勵孩子參加，提升對文字的敏感度。教育局主任秘書楊智雄表示，題目都以素養為主軸，希望藉此比賽，增強孩子語文表達及組織能力。
由台南市教育局協辦的聯合盃全國作文大賽台南初賽，今天上午在南英商工登場，國小中年級作文題目是「我最能勝任的班級幹部」、國小高年級是「送一份禮物給○○」、國一「別人在背後說我壞話時」、國二「為自己喝采」、國三「那一次，我選擇了」、高中職組「找到自己的位置」。
楊智雄說，聯合盃作文大賽已邁入第16年，從每年的作文題本發現取材愈來愈多元，能與時俱進，且配合新課綱，以素養為主軸，非為考試而準備，而是引導學生提升整合報告能力及學習，也讓學生經由不斷練習，培養語文的表達與組織能力。
國二的作文題目是「為自己喝采」建興國中二年級學生吳亞芸說，她以「走到自己的標準」為自己喝采，邱翊綸則以「學習在失敗時為自己喝采」，蕭帛軒說，他以「不要過度喝采而樂極生悲」來引以為惕。
小六的陳姓學生是寫「送一份禮物給自己」，她說，這份禮物是「放鬆」，因年級愈高，課業壓力愈重，希望自己能放鬆，減輕壓力。
陳姓家長說，兒子就讀國二，已參加2次比賽，拿過1次決賽佳作，受大環境影響，現在孩子普遍玩線上遊戲，同學間的話題就是這些遊戲，閱讀機會也減少，也令人擔心，因此鼓勵閱讀，也把握每年的作文大賽，讓孩子來參加。就讀小六蔡姓學生已是第3次參加，前2次都獲得決賽佳作，家長說，並沒有補習作文，兒子很愛閱讀，因此鼓勵他參加作文大賽，驗證自己的寫作能力。
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