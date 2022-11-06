台灣學生公民參與度輸國際、淪「鍵盤戰」 學者提5建議

黃昆輝教授教育基金會今天舉辦「2022教育政策國際研討會」，上午聚焦討論新世代的民主素養與公民教育。香港教育大學教授甘國臻指出，現在的公民參與多為「鍵盤行動主義」，盡管民眾積極參與，卻只是在電腦前動動手，恐影響參與成效，讓民主受到威脅。

台師大教務長劉美慧也說，台灣的公民教育仍以「認知」為主，公民參與仍低於國際平均值，但在網路或社群媒體貼文或貼圖表達關注政治或社會議題的意見比例，則是國際排名第一。

甘國臻（KerryJ.Kennedy） 在專題演講中，列舉近年多場國際社會運動。他說，現在的公民參與，多為「鍵盤行動主義」，也就是說，盡管民眾積極參與議題，只是在電腦前面動動手，但這不是真正的參與。由於社群媒體引起的參與太過被動，過程與結果成效不大，未來如果只仰賴社群媒體，恐衍生問題，甚至對民主造成傷害。

甘國臻也指出，不少人認為民主制度好像只屬於少數人，比如立法機構屬於政治人物，但不是這樣，政治人物能成為政治人物，就是因為公民的民主投票。政治人物、行政官僚，或任何想影響政府決策者，是民主國家的公民義務，如果不這麼做，民主就可能受到威脅。

甘國臻建議，校園可建立「民主課堂」，比如遵循民主原則，也就是鼓勵學生提問，能彼此辯論、討論；課堂開放環境有助於培養公民效能，也就是說，要學生產生效能，相信作為公民能做重要的事。

劉美慧則率團隊就「新世代的民主素養與公民教育」進行論文研討，該研究回顧台灣近30年來台灣公民教育演進歷程，也透過問卷調查台灣中小學公民教育趨向與未來公民教育政策評估。

而就台灣現況來說，劉美慧指出，從課綱與教學實踐各面來說，發現公民教育除了既有公民資質，也強調社會科學、探究取向，強調對於議題決定的能力，以及社會批判與行動、個人主體發展取向，讓學生能透過「參與」，來改革社會的知能。

不過若綜觀全球公民參與，2016年國際公民與公民資質調查研究（ICCS）的調查顯示，劉美慧說，台灣的公民教育仍以「認知」為主，也就是台灣學生很會考試，但公民參與仍低於國際平均值，不管校內、校外參與都低於國際。長期以來課綱轉換，但教學現場仍重視認知目標，用得最多仍是講課跟做筆記，若新課綱要學校重視探究方法，教學現場仍需再加強。

劉美慧也說，台灣學生「使用網路得知國內外新聞」及「在網路或社群媒體貼文或貼圖表達關注政治或社會議題的意見」比例則是國際排名第一，這可能與台灣學生使用網路的方便性有關，也彰顯台灣民主與公民教育的特色，另一方面也透露網路民主文化的發展動向。

劉美慧表示，新世代的公民教育不應侷限在國家範疇，應跨越邊界且兼具「全球-台灣公民教育」的視野。這是由地方逐漸擴大至國家和全球等更大場域的公民增能與賦權的歷程，因此制訂公民教育政策，應掌握未來趨勢，聚焦優先處理的核心議題。

她也提出五項新世代公民教育政策，包含制訂公民教育政策應掌握未來趨勢，優先處理公平與正義、文化多樣性與環境永續；新世代民主素養宜再概念化，包括連結不同脈絡場域並能參與實踐的「主動公民資質」等。

另外要建立系統化的公民政策發展階段和評估機制；精進新世代的學校公民教育策略，包括強調多語言文化與公平正義的制度設計、容物批判思考與實踐參與的教學方法；以及連結及整合學校外的官方部門、民間機構和資源協力並進。