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邵族傳說飛上宇宙 中央大學以「日月潭」為小行星命名

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立中央大學周立德主任秘書（左）頒贈「日月潭小行星」給交通部觀光局日月潭國家風景區管理處處長簡慶發。圖／中央大學提供
國立中央大學周立德主任秘書（左）頒贈「日月潭小行星」給交通部觀光局日月潭國家風景區管理處處長簡慶發。圖／中央大學提供

國立中央大學於今（11/5）由「2022仁愛魚池部落聯合嘉年華」舉行日月潭（Zintun）小行星頒贈儀式，將中央大學鹿林天文台發現、經國際天文聯合會（IAU）通過的編號300286小行星正式命名為Zintun，以邵族語紀念邵族先人發現日月潭的傳說。

日月潭位於台灣南投縣魚池鄉日月村，海拔748公尺，為台灣最大的天然湖；北半部形如日輪，南半部形如月鉤，故而得名。日月潭屬於邵族傳統領域，景色中外聞名亦為台灣八景之一。

中央大學今舉行日月潭（Zintun）小行星頒贈儀式。中大表示，日月潭小行星特地以邵族語「Zintun」命名，紀念白鹿傳說中邵族先人們追逐「白鹿」，從西半部一路越過中央山脈、阿里山，來到濁水溪上游，進而發現美麗的日月潭。

中大表示，「白鹿」象徵祖靈的獻禮，也意謂著祖靈與大自然的精神合一，希冀日月潭成為夜空中的行星後，能在天上繼續庇佑這片土地。

日月潭小行星2007年7月21日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，大小約在1.3公里間。日月潭小行星繞行太陽一圈3.87年，離太陽最近時（近日點）為2.83億公里，最遠時（遠日點）為4.56億公里，目前運行到人馬座。

中央大學從2006年開始鹿林巡天計畫，不但曾發現台灣史上的第一顆彗星，同時也發現超過800顆小行星，使台灣成為亞洲發現小行星最活躍的地方之一，也期許透過日月潭小行星的命名與頒贈，讓台灣更能被世界看見。

日月潭 中央大學

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