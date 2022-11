不該把責任推學校 施振榮：家長至少要負擔三分之一責任

社團法人中華民國管理科學學會(簡稱管科會)正式推出「華文商管學院認證」(ACCSB)今年恰滿十年,這個認證從2005年開始規劃,2012年正式推出。起初是參考美國「國際商管學院促進協會」(Association to advance for Collegiate School of Business, AACSB)、「商管院系認證組織」(Accreditation Council for Business School and Programs, ACBSP)及「歐洲管理發展基金會(European Foundation for Management Development, EFMD)EQUIS(European Quality Improvement System)」的認證指標架構與作法,再加上臺灣過去多年來商管教育評鑑所使用的構面與經驗,經過綜合歸納並考慮國內商管教育發展背景的特殊性及臺灣對高等教育相關法規(大學法及學位授予法)的規範,從而建立起針對我們自己高等教育問題與特色的認證規範與指標,也形成我們自己的認證要求與特色。

2022-11-05 09:00