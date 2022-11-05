不該把責任推學校 施振榮：家長至少要負擔三分之一責任

黃昆輝教育基金會今天舉行2022教育政策國際研討會，聚焦討論社會變遷中的人才培育。教育部長潘文忠表示，現代社會除了變遷快速，人類的生活環境也有出其不意的變化，新課綱以素養為核心，就是盼打破以升學為導向的窠臼，讓青年有能力面對社會變遷；宏碁集團創辦人施振榮也分享其教育觀點，認為家長不應該把教育都推給學校，至少要負擔三分之一的責任。

黃昆輝教授教育基金會今舉辦「2022教育政策國際研討會」，邀請海內外學者、業界人士與會，探討社會變遷中的人才培育。

教育部長潘文忠致詞時表示，過去三年來不只社會變遷快速，加上面對疫情衝擊，人類生活的環境也有出其不意的變化和挑戰，人才的養成應聚焦於如何因應社會的急遽變化；以及配合國家發展，人才培育如何不間斷。

潘文忠說，這便是為何教育部要推動以素養為導向的新課綱，期盼打破框架式的課程規畫、內容和升學考試的窠臼，讓青年有能力持續面對社會變遷；大學也能以深耕計畫，提供學生跨領域、數位養成、語言能力等加值基礎。

宏碁集團創辦人施振榮今天也以「王道思維的教育觀」為題演講。施振榮表示，台灣不缺人才只缺舞台，對此，有資源和影響力的人應有責搭建新的舞台，讓人才的潛力發揮，並激發整個組織往更高的附加價值前進。

至於如何培養出好的人才，施振榮說，社會花很多時間在討論學校教育，但學校教育只占據學習成長的三分之一，反而是家庭教育更容易潛移默化。「家長不要像直升機一樣，在孩子的上空盤旋」。但也不應該把責任都推給學校，至少要承擔三分之一的教育責任。

施振榮說，學生離開學校後社會教育亦更顯重要，在於人有更長的時間在工作中學習，也鼓勵進入社會後應持續學習，才能學得更多也更有用。