教學支援人員鐘點費睽違16年終調漲 逾六千人可受惠

教學支援人員鐘點費自2006年起便凍漲，經立委黃國書等人爭取調薪今天終於傳來好消息，行政院正式核定教學支援人員鐘點費調漲，並比照代課教師回溯至今年2月起生效。調漲後鐘點費高中每節420元、國中每節378元、國小每節336元，總計可嘉惠6177人，所增經費約2588萬元。

為推動國家語言傳承，本土語課程全面納入高中以下學校必修，但教育現場面臨本土語教師不足的困境，多仰賴教學支援人員協助。

黃國書指出，本土語教學支援人員須經過嚴格的語言認證後才能任教，是高度專業人員，但教支人員鐘點費從2006年至今未調整，待遇不佳不僅導致投入意願低落，也影響本土語教育推動。

黃國書多次透過質詢、記者會、臨時提案，要求教育部研擬調漲方案，今天終於傳來好消息，行政院長蘇貞昌已經正式核定調漲教支人員鐘點費，並比照代課教師回溯至今年2月起生效。

教育部晚間表示，公立中小學教學支援工作人員鐘點費，高級中等學校調整為每節420元、國民中學調整為每節378元、國民小學調整為每節336元；原住民族語教學支援工作人員鐘點費，高級中等學校調整為每節450元、國民中學調整為每節405元。受惠人數總計可達6177人，所增經費約2588萬元。