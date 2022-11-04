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選前再釋利多政策 行政院核定教育支援人員鐘點費調漲

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立委黃國書。報系資料照。記者曾原信／攝影
立委黃國書。報系資料照。記者曾原信／攝影

選前再傳出政策利多，教育支援人員鐘點費2006年凍漲至今，無黨籍立委黃國書等人日前舉行記者會，爭取替教育支援人員調薪。黃國書今天在臉書發布好消息，行政院已經正式核定教育支援人員鐘點費調漲，並比照代課教師回溯至今年2月起生效，調漲後鐘點費，高中每節420元、國中每節378元、國小每節336元

為了推動國家語言傳承，本土語課程全面納入高中以下學校必修。但教育現場面臨本土語教師不足困境，仰賴教學支援人員協助，我國本土語教支人員共5442人。

黃國書指出，本土語教學支援人員須經過嚴格的語言認證後才能任教，是具有高度專業人員。但教學支援人員鐘點費從2006年至今未調整，待遇不佳的問題不僅導致投入教學意願低落，也影響本土語教育推動。

黃國書多次透過質詢、記者會、臨時提案，要求教育部研擬調漲方案，今天終於傳來好消息，行政院長蘇貞昌已經正式核定調漲教支人員鐘點費，並比照代課教師回溯至今年2月起生效。

調漲後鐘點費高中每節420元、國中每節378元、國小每節336元；原住民語高中每節450元、國中每節405元。

本土語 黃國書 國家語言

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