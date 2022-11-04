嘉縣國幼班奧林匹克學前融合運動會 首度前進阿里山鄉

來，跟著老師一起動動跳！為讓幼兒園學童加強體能運動，培養合作精神，嘉義縣政府今天在阿里山樂野服務區舉辦國幼班奧林匹克學前融合運動會，8校幼兒園160位師生齊聚，在運動會中跳舞參與活動挑戰，展現嘉義縣推廣融合教育的成果。

嘉義縣長翁章梁和學童跟著台上老師跳舞唱歌、闖關搗麻糬及練習投擲樹枝射山豬立牌，現場氣氛歡樂，小朋友和縣長阿公玩得不亦樂乎，學童直呼，「再讓我們挑戰一次射山豬啦！」

翁章梁表示，透過益智闖關活動，除能訓練小朋友手腳協調能力，達到運動目的，也能練習與他人互助合作，能感受到孩子們今天都玩得很開心。

去年嘉義縣政府在朴子市首次辦理特殊奧林匹克幼兒融合運動會，獲得熱烈的回響，今年度透過中華民國智障者體育協會、嘉惠電廠、頂尖運動行銷股份有限公司等單位贊助，加上縣府原有的預算，這回前往阿里山鄉辦理國幼班特殊奧林匹克幼兒融合運動會，今日活動包含跑跳、投擲、打擊、踢、平衡等動作技能，更結合鄒族傳統活動進行。

教育處長李美華表示，今天活動共有阿里山鄉國幼班8所幼兒園的幼生，共160名師生參與，活動也結合梅山附幼學前特教據點與嘉義縣兒童發展通報轉介中心，就近提供家長教保服務諮詢。