國內或國外學歷哪一個吃香？網友揭兩邊各有優點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「國內與國外學歷」相關話題，帶您了解有關網友對於待在國內與前往海外求學的相關看法。

學歷不僅是未來工作的敲門磚，也影響出社會後的人脈、所擁有的資源等等，有的人為了拓展自己的視野、增進語言的能力而嚮往出國讀書，甚至到海外工作；另一派人則認為留在國內讀書可以省錢、離家近，畢業後也能直接找工作。

國外學歷擁異國人脈與語言能力優勢 國內學歷辨識度高好找工作

▲國外學歷VS國內學歷 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「國外學歷VS國內學歷」相關話題討論，許多偏好「國外學歷」的網友認為在國外讀書能結交不同國家的「人脈」，表示有很多機會「認識從世界各地來的朋友」，也有人說「不管是走學術還是去業界，出國讀書時的人脈、見識都有用」；於此同時，由於在海外讀書、交友勢必需運用到「語言能力」，網友也分享自身經驗，指出如果未來找的工作需具備英文溝通能力的話，「那有國外學歷會加分很多」。

另外，出國念書對某些人來說在「資歷」方面也有所幫助，網友就提到「洗過一兩年資歷再回台灣，薪水會比累計同年資的人高一大截」，也有留言認為「國外名校畢業加矽谷工作經驗，回來（台灣）隨便都能搞個經理做」，表示在「工作機會」面向上也有差，提及擁有國外學歷的好處在於多了可以留在海外工作的機會，而且「回台灣後想再出國工作被挖角機會大」，同時，在「薪水」方面也可能有不同待遇，便有人分享「我們公司（外商）國外學歷薪水就先加了」。

不過另一派支持國內學歷的網友則不認為國內外學歷在薪水方面有差。有人提到自己在台灣碩士畢業，「月薪就有七萬，身邊同事也有私立學校年薪破兩百，而且為數不少」，還有人以行銷領域為例，指出行銷看重實戰經歷，拿國外學歷加分的程度比較不大。此外，不少台灣學校會與企業進行產學合作，網友提到「有些大咖教授在台灣無論各行各業都有認識或合作，有時候他們隨便都能給你一堆管道與資源」，認為國內學歷就不錯，加上台灣學歷辨識度也高，網友就指出「留在台灣讀台清交電機所，出來就很好找工作了，根本不用花大錢在國外留學」、「半導體台灣夠強，要在台灣工作讀台灣（的大學）就好」。

看完以上網友論點，不管是國外或是國內學歷其實都沒有絕對的好與壞，加上不同科系與行業別之間差異大，還是得依照自身所求、所學與財力進行判斷，同時累積個人經驗與能力也很重要！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》