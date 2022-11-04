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新北培育課程教學領導人才 促完全中學6年一貫

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市辦理課程教學領導人才培育計畫，包含各項主題式策略工作坊，持續強化完全中學的競爭力。圖／新北市教育局提供
新北市辦理課程教學領導人才培育計畫，包含各項主題式策略工作坊，持續強化完全中學的競爭力。圖／新北市教育局提供

新北市高中職在地就學率已突破7成，邁向8成，教育局鼓勵各校發展重點特色課程，同時針對完全中學辦理「課程教學領導人才培育計畫」，包含各項主題式策略工作坊，由課程教學專家引領各校共備課程，培養優質課程教學人才，強化完全中學競爭力。

教育局表示，完全中學課程教學領導人才培育計畫，辦理形式包含專題講座、社群共備及社群研討，主題涵蓋完全中學六年一貫課程地圖規劃、問題導向學習主題式討論實務問題、如何建立課程品牌力等。

首場研習由輔仁大學教育領導與發展研究所林梅琴教授開講，以新課綱下的完全中學教育理念切入，談新課綱中教務行政及課程教學的困境與解方，聚焦處室主任如何扮演好完全中學中層領導角色，並透過小組共學、協作與分享，讓課程領導人梳理學校脈絡。

參與人才培育社群的三重高中主任張庭軒表示，新課綱推動已邁入第4年，近期學校配合教育政策著手發展雙語教育、科技融入教學等，由於完全中學含國中及高中兩種學制，如何用差異創造學校特色課程，並整合資源，連結國中與高中課程架構，是學校行政推動重點。

教育局長張明文表示，完全中學學制橫跨國中及高中部，更需要有創新的人才養成計畫，以因應雙學制的多元性，促進課程發展六年一貫。教育局將持續型塑完整的支持系統，讓各校課程教學人才得以發展校內外夥伴關係，使新北的孩子在地適性就學。

完中課程教學領導人才培育社群，以團隊共學發揮國高中銜接優勢。圖／新北市教育局提供
完中課程教學領導人才培育社群，以團隊共學發揮國高中銜接優勢。圖／新北市教育局提供

教育局 課綱

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