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我方遞橄欖枝陸籍研修生可來台 大學：關鍵在陸方態度

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陸委會今天宣布，於11月7日開放中國大陸研修生來台。圖為2011年台大首屆陸生合影。圖／聯合報系資料照片
陸委會今天宣布，於11月7日開放中國大陸研修生來台。圖為2011年台大首屆陸生合影。圖／聯合報系資料照片

隨新冠肺炎疫情趨緩邊境管制亦放寬，陸委會今天（11/3）宣布，將於11月7日開放中國大陸研修生來台。大學端表示，由於本學期已進入中段，目前已經發函予中國大陸的姐妹校，但屆時學生是否能來交流也取決於當地台辦的態度，我方先釋出善意，但是否接球還要看陸方。即便一切順利，最快有研修生來台評估也是明年春季。

陸委會今天下午表示，配合指揮中心自今年11月7日放寬新冠肺炎防疫管制措施，開放陸籍研修生申請入境。在台就讀學位陸生的入境申請程序，主管機關已於10月13日解除邊境管制恢復常態。

世新大學副校長李功勤表示，今天下午得知陸委會開放研修生來台，已著手和數間中國大陸的姐妹校聯繫並寄發簡章，「彼此都非常興奮。」

但李功勤談到，由於本學期已經過半，學生來台交流還有學分抵免、住宿等要辦理，這個學期基本上已來不及；再者，也由於兩岸近期較不熱絡，屆時學生是否能來台交流，也取決於當地台辦的態度。

李功勤表示，過去馬政府時期兩岸交流頻繁，一年約有近700名研修生赴世新大學交流，2019年也還有400多人，疫情前最後一批研修生則約為400人。研修生來台須承擔台灣當地學費，也要先通過各自學校的甄選，台灣的社會、教學方式仍有吸引陸生之處。

銘傳大學國際長劉廣華則談到，中國大陸研修生、交換生等確實近期都中斷了，陸委會今天宣布開放陸籍研修生是很大的善意，「但也要看中國大陸願不願意接球。」

劉廣華指出，台灣學校端收到的訊息都是2020年總統大選後陸方沒有不讓學生來，但陸方學校提報交流計畫就是沒有過、學生無法來，而陸方學校仍是以配合大陸官方為優先，「學校也做不了主，沒有就是沒有。」評估台灣單方面開放效益不大，除非兩岸政治氛圍趨緩。

但劉廣華也談到，研修生需要經報名、篩選，若現在才作業甚至可能趕不上明年二月春季開學，最快可能要等到明年九月。

陸委會 世新大學 陸生

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