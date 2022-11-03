快訊

獨／證人當庭倒下無呼吸心跳 地院法警鬼門關前急救命

高雄岡山煙霧瀰漫網友哀「肺在哭訴」 環保局揪凶手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒盟調查：3成孩子不知不覺中「微歧視」同學

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
兒盟與台灣太古可口可樂第6度攜手推動「襪！我們不一樣」反霸凌計畫，今舉行啟動記者會。圖/兒福聯盟提供
兒盟與台灣太古可口可樂第6度攜手推動「襪！我們不一樣」反霸凌計畫，今舉行啟動記者會。圖/兒福聯盟提供

「你看起來不像是個同性戀」、「你媽是新住民，你中文怎麼那麼好」、「你是原住民應該很會唱歌吧」，生活中有許多包裝成玩笑或善意背後的言語，卻可能是強加在他人身上的「微歧視」，而根據兒盟調查，超過3成的孩子已經在不知不覺中以微歧視想法對待身邊的同學。

兒盟針對全台1443位國高中生所做〈2022台灣兒少微歧視現象與校園霸凌調查報告〉數據顯示，將近9成(87.6%)兒少曾遇過班上的同學被嘲笑或是排擠等微歧視狀況，常見遭受微歧視的特質排行依序是為「個性或脾氣」佔近六成(如脾氣不好，59.7%)，表現(愛出鋒頭，41.0%)、以及長相(如太醜27.4%)、跟大家不同小團體(26.5%)、身材(如太胖，24.0%)等。

兒盟指出，跟大家不一樣特質的兒少在同儕生活容易被關注，也因著大家對差異的不理解，逐漸由不喜歡、厭惡，轉變為嘲笑或排擠這群「不一樣」的兒少。

當孩子被歧視或排擠時，73.3%會覺得傷心，56.9%感到焦慮、56.6%生氣，尤其嚴重者甚至影響生理或生活，兒盟調查發現超過3成左右被排擠或嘲笑的兒少可能會拒學，近3成失眠睡不著，超過四分之一可能「會想傷害自己」。

但調查也發現，超過3成的孩子已經在不知不覺中以微歧視想法對待身邊的同學，舉凡「為了好玩故意叫同學不喜歡的綽號」、「覺得身心障礙同學應該去特殊班上課」、「不想和功課不好的人做朋友」、「聯合其他人一起排斥自己討厭的同學」等，都是兒少在校時經常遇見的情境。值得注意的是，有微歧視想法的男生(44.8%)明顯高出女生(26.8%)約兩成之多。

兒盟執行長白麗芳表示，長期研究和處理校園霸凌事件，發現許多嚴重的霸凌事件可能源自於長時間一些不自覺的「微歧視」(Microaggression)演變而成，在日常生活或人際互動中，下意識自然反應出的排斥、貶低、否定、漠視等態度和言行，都是微歧視的一部分，若不能即時覺察、導正，這些不自覺的偏見，就會慢慢放大為有意識的敵對，最後逐步演變為肉眼可見的霸凌或是暴力行為。

為此，兒盟與台灣太古可口可樂第6度攜手推動「襪！我們不一樣」反霸凌計畫，今年更將11月訂為「反霸凌襪子月」3日到30日期間，選擇任意一天，穿上不一樣襪，並拍下最有創意的襪子照片上傳到Facebook或Instagram後，標註兒福聯盟帳號，並Hashtag＃我有我的霸免權＃襪我們不一樣。

霸凌 女生 同性戀 性別歧視

延伸閱讀

深田晃司直批演藝圈霸凌不健康 坦言愛台灣肉鬆飯糰

社工師踢爆機構軍事訓練「罰跑操場20圈」 桃園：積極調查蒐證

私立國中生比率攀升 教育界憂「公私翻轉」不利多元發展

高中遭男同學霸凌罵「妓女」…畢業後重逢暈船 她一招回擊眾人叫好

相關新聞

我方遞橄欖枝陸籍研修生可來台 大學：關鍵在陸方態度

隨新冠肺炎疫情趨緩邊境管制亦放寬，陸委會今天（11/3）宣布，將於11月7日開放中國大陸研修生來台。大學端表示，由於本學...

代理教師聘期不完整 112學年有望不設條件領全年薪資

全國超過10個縣市的代理教師，長久以來每年都只能領到10個月薪資，遭批同工不同酬。立委范雲提出預算案，要求教育部將修改「...

新北遭控拒發體育獎金 教育局：應是誤會

國內體育近年相當熱門，不過新北有名陳姓家長控訴，自己的小孩今年參加全國中等學校沙灘排球錦標賽，為新北留下亞軍，申請獎學金...

獨／邊境開放 教育部仍擬「暫停出國」 基層怨管太嚴

考量疫情已在可控範圍，中央流行疫情指揮中心自10月13日起開放邊境，入境者不再需要居家檢疫，而是改為7天自主防疫。醫護人...

兒盟調查：3成孩子不知不覺中「微歧視」同學

「你看起來不像是個同性戀」、「你媽是新住民，你中文怎麼那麼好」、「你是原住民應該很會唱歌吧」，生活中有許多包裝成玩笑或善...

劉世芳等立委提案 下學年起各校免費發放衛生用品

民進黨立委劉世芳今天表示，全國目前僅有台北市、台南市、高雄市、新北市、新竹市、台中市等6縣市，有提供生理衛生用品的相關措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。