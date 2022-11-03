兒盟調查：3成孩子不知不覺中「微歧視」同學

「你看起來不像是個同性戀」、「你媽是新住民，你中文怎麼那麼好」、「你是原住民應該很會唱歌吧」，生活中有許多包裝成玩笑或善意背後的言語，卻可能是強加在他人身上的「微歧視」，而根據兒盟調查，超過3成的孩子已經在不知不覺中以微歧視想法對待身邊的同學。

兒盟針對全台1443位國高中生所做〈2022台灣兒少微歧視現象與校園霸凌調查報告〉數據顯示，將近9成(87.6%)兒少曾遇過班上的同學被嘲笑或是排擠等微歧視狀況，常見遭受微歧視的特質排行依序是為「個性或脾氣」佔近六成(如脾氣不好，59.7%)，表現(愛出鋒頭，41.0%)、以及長相(如太醜27.4%)、跟大家不同小團體(26.5%)、身材(如太胖，24.0%)等。

兒盟指出，跟大家不一樣特質的兒少在同儕生活容易被關注，也因著大家對差異的不理解，逐漸由不喜歡、厭惡，轉變為嘲笑或排擠這群「不一樣」的兒少。

當孩子被歧視或排擠時，73.3%會覺得傷心，56.9%感到焦慮、56.6%生氣，尤其嚴重者甚至影響生理或生活，兒盟調查發現超過3成左右被排擠或嘲笑的兒少可能會拒學，近3成失眠睡不著，超過四分之一可能「會想傷害自己」。

但調查也發現，超過3成的孩子已經在不知不覺中以微歧視想法對待身邊的同學，舉凡「為了好玩故意叫同學不喜歡的綽號」、「覺得身心障礙同學應該去特殊班上課」、「不想和功課不好的人做朋友」、「聯合其他人一起排斥自己討厭的同學」等，都是兒少在校時經常遇見的情境。值得注意的是，有微歧視想法的男生(44.8%)明顯高出女生(26.8%)約兩成之多。

兒盟執行長白麗芳表示，長期研究和處理校園霸凌事件，發現許多嚴重的霸凌事件可能源自於長時間一些不自覺的「微歧視」(Microaggression)演變而成，在日常生活或人際互動中，下意識自然反應出的排斥、貶低、否定、漠視等態度和言行，都是微歧視的一部分，若不能即時覺察、導正，這些不自覺的偏見，就會慢慢放大為有意識的敵對，最後逐步演變為肉眼可見的霸凌或是暴力行為。

為此，兒盟與台灣太古可口可樂第6度攜手推動「襪！我們不一樣」反霸凌計畫，今年更將11月訂為「反霸凌襪子月」3日到30日期間，選擇任意一天，穿上不一樣襪，並拍下最有創意的襪子照片上傳到Facebook或Instagram後，標註兒福聯盟帳號，並Hashtag＃我有我的霸免權＃襪我們不一樣。