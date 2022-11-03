快訊

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

候選人突過世 中選會宣布：嘉義市長選舉改12月18日投票

代理教師聘期不完整 112學年有望不設條件領全年薪資

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教文會今天審查112年度教育部及所屬單位預算案。記者趙宥寧／攝影
立法院教文會今天審查112年度教育部及所屬單位預算案。記者趙宥寧／攝影

全國超過10個縣市的代理教師，長久以來每年都只能領到10個月薪資，遭批同工不同酬。立委范雲提出預算案，要求教育部將修改「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」以及「教育部國民及學前教育署補助國民中小學提高教育人力實施要點」兩個法規，完善代理教師聘期，自112學年度起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期、給付全年薪資。

立法院教文會今天審查112年度教育部及所屬單位預算案。立委范雲提案指出，國中小代理教師比例飆升至14%，每七位教師就有一位是代理教師。而就現況而言，各地方政府為了節省教育經費，多數均未給予全年薪資、或是附有兼任行政職等條件始給予全年薪資，造成代理教師勞動權益受損。

范雲提案凍結國教署預算500萬元，待國教署修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明定112學年度起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期，法規修正完成後才能動支。

范雲也提出主決議，國教署編列提升國民中小學教育行政人力所需經費計165億8195萬6千元，其中補助縣市政府聘用之代理教師，國教署應修正相關要點或法規，明定自112學年度起各縣市政府應全數給付全年薪資，不得再另設其他條件。

國教署長彭富源表示，國教署同仁已經有搜集相關意見，接下來將召集地方政府、教師團體、校長團體等相關代表研商修法，給予代理教師完整聘期。

至於各縣市經費來源，彭富源說，基本上個縣市原本就編列預算要聘正式教師，只不過編了經費，卻改聘代理教師。他表示，若地方政府沒有聘正式教師，錢用來聘用經費需求更少的代理教師，會用這個角度跟地方政府會商應該要專款專用。不管是經費運用，或是法理上，都會朝完整聘期方向來會商。

代理教師 國教署 薪資

延伸閱讀

學校發免費女性生理用品 立院要求112學年開始

校園提供免費生理用品 教部允最遲下學年實施

學運世代接力代林佳龍掃街 范雲赴深藍永和區溪洲市場

原能會性騷案曝申訴調查漏洞！范雲提修法 蘇揆允檢討

相關新聞

新北遭控拒發體育獎金 教育局：應是誤會

國內體育近年相當熱門，不過新北有名陳姓家長控訴，自己的小孩今年參加全國中等學校沙灘排球錦標賽，為新北留下亞軍，申請獎學金...

劉世芳等立委提案 下學年起各校免費發放衛生用品

民進黨立委劉世芳今天表示，全國目前僅有台北市、台南市、高雄市、新北市、新竹市、台中市等6縣市，有提供生理衛生用品的相關措...

3成交通事故在清晨、黃昏 紡織所製作螢光背心守護孩子

據交通部道安資訊平台統計，近5年超過4萬名兒童於交通事故死傷，其中發生於清晨或黃昏能見度較低的時間就有近1萬3000名，...

8天6起學生校園墜樓 馬文君：學校不能只剩通報功能

近期校園學生墜樓事件頻傳，10月20日起短短8天發生6起校園墜樓事件，包含了國小、國中、大學校園，造成非常大的傷亡，立委...

獨／邊境開放 教育部仍擬「暫停出國」 基層怨管太嚴

考量疫情已在可控範圍，中央流行疫情指揮中心自10月13日起開放邊境，入境者不再需要居家檢疫，而是改為7天自主防疫。醫護人...

校園裡提「月經」好害羞？ 台南創新教案提升性別平權

在校園裡「月經」很難啟齒？台南市教育局為了落實兩性平權，避免月經話題在校園裡造成尷尬與歧視，發起「登月計畫」，第一步提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。