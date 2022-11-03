代理教師聘期不完整 112學年有望不設條件領全年薪資

全國超過10個縣市的代理教師，長久以來每年都只能領到10個月薪資，遭批同工不同酬。立委范雲提出預算案，要求教育部將修改「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」以及「教育部國民及學前教育署補助國民中小學提高教育人力實施要點」兩個法規，完善代理教師聘期，自112學年度起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期、給付全年薪資。

立法院教文會今天審查112年度教育部及所屬單位預算案。立委范雲提案指出，國中小代理教師比例飆升至14%，每七位教師就有一位是代理教師。而就現況而言，各地方政府為了節省教育經費，多數均未給予全年薪資、或是附有兼任行政職等條件始給予全年薪資，造成代理教師勞動權益受損。

范雲提案凍結國教署預算500萬元，待國教署修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明定112學年度起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期，法規修正完成後才能動支。

范雲也提出主決議，國教署編列提升國民中小學教育行政人力所需經費計165億8195萬6千元，其中補助縣市政府聘用之代理教師，國教署應修正相關要點或法規，明定自112學年度起各縣市政府應全數給付全年薪資，不得再另設其他條件。

國教署長彭富源表示，國教署同仁已經有搜集相關意見，接下來將召集地方政府、教師團體、校長團體等相關代表研商修法，給予代理教師完整聘期。

至於各縣市經費來源，彭富源說，基本上個縣市原本就編列預算要聘正式教師，只不過編了經費，卻改聘代理教師。他表示，若地方政府沒有聘正式教師，錢用來聘用經費需求更少的代理教師，會用這個角度跟地方政府會商應該要專款專用。不管是經費運用，或是法理上，都會朝完整聘期方向來會商。