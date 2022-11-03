新北遭控拒發體育獎金 教育局：應是誤會

國內體育近年相當熱門，不過新北有名陳姓家長控訴，自己的小孩今年參加全國中等學校沙灘排球錦標賽，為新北留下亞軍，申請獎學金卻遭市府以戶籍遷出為由，拒絕核發獎學金。新北教育局回應，當中有誤會，比賽獎金會依規核發，績優獎學金則還可申覆，未到最終結果，雙方已經溝通過。

陳小姐表示，110學年度全國第13屆中等學校沙灘排球錦標賽在今年3月舉行，孩子們也努力為新北市留下全國亞軍，當時孩子戶籍也確實在新北，孩子都應屆畢業後才轉出戶籍，核發獎學金時卻不認當時是新北球員的事實，拒絕獎學金的申請，這樣的結果令人難以接受。

新北市議員張維倩表示，接獲民眾陳情後了解到，市府因疫情將111學年度績優體育獎學金申請時間延後至8月底，而原因為全中運延後至7月辦理，但市府單方面行政作業調整導致得獎之應屆畢業生申請遭拒，這點實在是太離譜。

張維倩補充，市府應重視基層體育選手培育不易，況且許多家長及選手都是自費去培訓、比賽，需要負擔的交通及訓練費用龐大，市府原希望以獎學金鼓勵本市優秀選手，讓選手能在基層扎根，沒想到基層體育選手的辛苦卻因為行政作業瑕疵而遭否定，呼籲市府應補發學生獎金，並修正目前獎學金的發放及申請作業方式，讓基層選手能更光榮地為新北市來努力。