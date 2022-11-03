劉世芳等立委提案 下學年起各校免費發放衛生用品

民進黨立委劉世芳今天表示，全國目前僅有台北市、台南市、高雄市、新北市、新竹市、台中市等6縣市，有提供生理衛生用品的相關措施，相關單位應該更重視月經貧窮議題，教育部長潘文忠則說，全國各級學校及教育部所屬場館，將自下學年起提供免費女性生理用品。

立法院教育及文化委員會今天審查112年度教育部及所屬單位預算，有鑑於部分縣市已實施由學校提供免費衛生棉措施，民進黨立委劉世芳、張廖萬堅、賴品妤、林宜瑾、陳秀寶、范雲、何欣純與時代力量立委王婉諭共同提案，要求教育部全面實施。

對此，潘文忠表示，教育部全力支持，後續會努力推動，全國各級學校及教育部所屬場館，將自下學年起提供免費女性生理用品。

劉世芳說明，全國目前僅有台北市、台南市、高雄市、新北市、新竹市、台中市等6縣市，在部分學校放置免費衛生棉，或有提供生理衛生用品的相關措施，不僅普及度不足，也未照顧偏鄉與弱勢家庭。

劉世芳等人提案要求教育部在2個月內，調查上開所列縣市施行的計畫內容、執行方式與預算，並且邀集學者專家、地方政府及學校代表研商（性平比例不低於3分之1），在4個月內提出全國各級學校、教育部所屬場館提供免費多元生理用品及相關教育的評估與可行推動策略報告。

提案也要求，這項措施最晚必須在下個學年度付諸實施，以增加女性就學與勞動條件品質，提案最終獲得通過。

劉世芳指出，立法院在2011年三讀通過《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》，規定政府機關應負責籌劃、推動及執行「消除對婦女一切形式歧視公約」規定事項。

劉世芳強調，月經貧窮已經成為國際上對婦女保障的重要議題，攸關女性的受教權與工作權，如果因為無法負擔生理用品的支出，女性只能請假，嚴重影響其上班、上學權益。

劉世芳表示，根據統計，女性一生平均花費新台幣10萬元購買生理用品，這對弱勢家庭是不小的負擔，而台灣少女初經年齡約在10至16歲，青少年女性在學校遇到突如其來的經期，很容易不知所措。

劉世芳說明，英國、蘇格蘭等國從2018年開始在學校全面提供免費生理用品，不僅讓有需求者能及時獲得生理用品，更增進孩子對生理用品的熟悉，使他們自在面對此生理現象。

潘文忠回應，教育部全力支持，後續會努力推動，因為需要與縣市和學校溝通，實施日程將自下學年度開始。