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3成交通事故在清晨、黃昏 紡織所製作螢光背心守護孩子

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
靖娟基金會與財團法人紡織產業研究綜合所首次合作，製作5000件MIT幼兒螢光警示背心，提高兒童在交通環境中的能見度，降低事故發生率。圖／靖娟基金會提供
靖娟基金會與財團法人紡織產業研究綜合所首次合作，製作5000件MIT幼兒螢光警示背心，提高兒童在交通環境中的能見度，降低事故發生率。圖／靖娟基金會提供

據交通部道安資訊平台統計，近5年超過4萬名兒童於交通事故死傷，其中發生於清晨或黃昏能見度較低的時間就有近1萬3000名，比率高達3成以上。為了讓孩子在交通環境中清楚地「看見」與「被看見」，靖娟基金會與財團法人紡織產業研究綜合所首次合作，製作5000件MIT幼兒螢光警示背心，照亮孩童，守護兒童交通安全。

靖娟基金會表示，借鏡國外經驗，兒童螢光警示背心多運用於清晨或黃昏通學行走時、集體外出時、進行交通安全學習時等時機點，甚至主動被看見的觀念也可以落實到家庭，許多家長帶孩子外出騎車時也會孩子穿戴，預防不必要的危險。

靖娟基金會說，藉由讓孩子身著亮色螢光背心，不僅能讓照顧者或老師較容易辨認出孩子位置，也能增加駕駛、路人對孩子的辨識度與能見度。

靖娟基金會執行長林月琴表示，行人是孩子在交通環境中學習自主的第一個角色，在國外例如德國，老師或家長們在外出時，也會幫幼兒準備有反光條的衣物、甚至是反光背心讓孩子穿戴，增加他們在路上被看見的機會。

經濟部技術處處長邱求慧也表示，這次運用紡織綜合所在科技專案計畫所研發「高牢度原液染色螢光纖維」於兒童螢光警示背心，並結合台化纖維、翔定興業、東周化學、台灣微粒、樂林企業等紡織上下中游業者與高美芬設計師，製作高品質的兒童螢光警示背心，希望未來能廣泛的提供全台幼兒園進行運用，提高孩子在道路行走的安全性。

經濟部工業局局長連錦漳表示，很少公司在做ESG時會做小朋友身上相關的產品，尤其是幼童，很高興可以參加這樣的捐贈儀式。

教育部國民及學前教育署副署長許麗娟說，非常感謝靖娟和紡織所及所有產業，願意為小朋友的安全貢獻心力，讓更多的小朋友會因為產業合作而有螢光背心可以穿，甚至達到地球永續發展。

財團法人紡織產業研究綜合所協理邱勝福表示，紡織產業有8成都是外銷，只有2成留在國內，想要在這上面做一些改變，以品質、差異化、短交期做為優勢，就以這件兒童螢光警示背心為開端。

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