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校園裡提「月經」好害羞？ 台南創新教案提升性別平權

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市教育局在國小推動創新月經教案，希望男女學生都能以更健康態度看待月經。圖／教育局提供
台南市教育局在國小推動創新月經教案，希望男女學生都能以更健康態度看待月經。圖／教育局提供

在校園裡「月經」很難啟齒？台南市教育局為了落實兩性平權，避免月經話題在校園裡造成尷尬與歧視，發起「登月計畫」，第一步提供弱勢女學生生理用品，最近又在國小校園裡推動教師相關的研習，期待透過創新的教案，讓男女學生都能以更正確的觀念面對月經。

教育局表示，這項計畫主要是呼應聯合國永續發展目標之一的「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，不希望月經在校園裡成為男學生做弄女學生的問題，大家都能以健康態度看待。

教育局與市府性別平等辦公室結合社團法人全球小紅帽協會，最近在新營區新進國小、東區東光國小各辦理1場月經教育創新推展方案教師研習，並結合108課綱教師專業成長模式，以實體共同觀課、議課方式推廣月經教育，透過講師精采生動的教學，課後的專業對話與分享，開創對月經教育教學的新視野。

教育局表示，兩校參與的學生對於課程的內容都印象深刻，藉由探索小紅帽的成長任務，在豐富的教具操作、講師活潑的教學引導下，不僅女同學更熟悉要陪伴自己40年的「好朋友」，男同學也更了解在世界上與自己不同生理性別的另一半，在成長過程中要面對的變化與挑戰。

教育局局長鄭新輝表示，透過全球小紅帽協會的專業講師與創新課程教材、教案，希望帶給教育現場教師對於「月經貧窮」、「月經汙名化」等現象重新的審視與理解，從而在教學上更關注性別平權觀念，營造同理友善的學習環境。

台南市教育局在國小推動創新月經教案，希望男女學生都能以更健康態度看待月經。圖／教育局提供
台南市教育局在國小推動創新月經教案，希望男女學生都能以更健康態度看待月經。圖／教育局提供

教育局 108課綱

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