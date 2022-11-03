校園裡提「月經」好害羞？ 台南創新教案提升性別平權

在校園裡「月經」很難啟齒？台南市教育局為了落實兩性平權，避免月經話題在校園裡造成尷尬與歧視，發起「登月計畫」，第一步提供弱勢女學生生理用品，最近又在國小校園裡推動教師相關的研習，期待透過創新的教案，讓男女學生都能以更正確的觀念面對月經。

教育局表示，這項計畫主要是呼應聯合國永續發展目標之一的「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，不希望月經在校園裡成為男學生做弄女學生的問題，大家都能以健康態度看待。

教育局與市府性別平等辦公室結合社團法人全球小紅帽協會，最近在新營區新進國小、東區東光國小各辦理1場月經教育創新推展方案教師研習，並結合108課綱教師專業成長模式，以實體共同觀課、議課方式推廣月經教育，透過講師精采生動的教學，課後的專業對話與分享，開創對月經教育教學的新視野。

教育局表示，兩校參與的學生對於課程的內容都印象深刻，藉由探索小紅帽的成長任務，在豐富的教具操作、講師活潑的教學引導下，不僅女同學更熟悉要陪伴自己40年的「好朋友」，男同學也更了解在世界上與自己不同生理性別的另一半，在成長過程中要面對的變化與挑戰。