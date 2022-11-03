校園提供免費生理用品 教部允最遲下學年實施

為了改善「月經貧窮」，立法院教育及文化委員會立委提案，台灣目前僅台北、台南、高雄、新北、新竹、台中等6縣市，在部分學校提供生理衛生用品的相關措施，普及度不足，相關單位應更重視月經貧窮議題。教育部也給予正面回應，同意四個月內提出全國各級學校及教育部所屬場館提供多元生理用品及相關教育之評估及可行推動策略報告，至遲於下學年度付諸實施。

立委劉世芳、范雲、賴品妤、王婉諭日前選在「國際女童日」這天在立法院召開記者會，共同呼籲政府研議在學校提供免費生理用品，消除月經貧窮，並邀請長期關注月經貧窮議題的非營利組織「小紅帽」與會。

立法院教文會今天審查112年度教育部及所屬單位預算案。立委范雲等人提案，據統計，女性醫生平均花費約新台幣10萬元購買生理用品，對弱勢家庭是不小的負擔。台灣少女初經年齡約在10至16歲，青少女在學校遇到突如其來的經期，容易不知所措。2018年起英國、蘇格蘭在學校全面提供免費生理用品，不僅讓有需求者能及時獲得生理用品，也增進孩子對生理用品的熟悉，使他們自在面對此生理現象。

提案委員指出，台灣目前僅台北、台南、高雄、新北、新竹、台中等6縣市，在部分學校放置免費衛生棉，或有提供生理衛生用品的相關措施。不僅普及度不足，也未照顧偏鄉與弱勢家庭，相關單位應更重視月經貧窮議題。

教育部長潘文忠表示，這項提案很適切，但日程涉及準備期，尤其下學年度開始距今約有半年多的時間，希望能修正日程，自下學年度實施。