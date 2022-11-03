獨／邊境開放 教育部仍擬「暫停出國」 基層怨管太嚴

考量疫情已在可控範圍，中央流行疫情指揮中心自10月13日起開放邊境，入境者不再需要居家檢疫，而是改為7天自主防疫。醫護人員的出國禁令已經有效解除，卻有教育部員工向本報指出，盡管指揮中心已開放邊境，若非因公出國仍要經專案簽呈，甚至有單位公告「擬暫停出國」，相當不合理，甚至比醫護人員出國規定還嚴。

指揮中心開放邊境，據了解，行政院人事總處日前發函給行政院各部會、各直轄縣市政府、直轄縣市議會，函示因應指揮中心10月13日起入境人員免除居家檢疫，改須7天自主防疫，有關各機關、學校及事業機構人員的請假規定。

函文指出，基於邊境管制防疫措施已有調整，考量差勤管理屬機關內部管理事項，各類人員如有非因公出國之需求 如旅遊、探親等，仍請各機關衡酌現階段防疫政策及機關人力運用，本於權責決定是否核假。

函文也提到，在指揮中心解散日前，各類人員平日及假日出國，仍應依行政院人事總處2020年3月17日函規定，明確填報或使機關知悉所前往國家、地區（含轉機）。另配合邊境開放，出國人員返國後務必遵守指揮中心各項防疫措施，並於自主防疫期間配合相關防疫指引所訂規範。

不過教育部在指揮中心開放邊境、行政院人總同意將非因公出國交由各機關內部管理，教育部仍有出國限令。

據了解，有員工近日出國仍須經專案簽呈，教育部內人事單位近日也向員工公告，基於防疫措施及維護人員健康，參酌教育部針對疫情期間同仁非因公出國案件，審核措施為須親自為之或有不可替代性事由，並經簽奉核准後為之（一層決行），員工擬暫停出國，唯有特殊情形者，須親自為之或有不可替代性，並寫專案簽呈至一層決行同意，方可非因公出國。

有教育部員工指出，醫療單位幾乎都以配合政府邊境開放，簡化自假出國申請程序，僅要求員工若返國，必須遵守指揮中心防疫規範，包含在自主防疫期間，在上班前必須快篩陰性等規範，質疑教育部的規範比醫護還要嚴格，相當不合理。教育部暫無回應。