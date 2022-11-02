經濟條件佳、語言通 私校：招陸生仍比新南向便捷

台灣招收中國大陸學生連年減少，111學年實際註冊研究生僅約五年前的三分之一。為彌補少子化下私立大專校院學雜費稀缺，近年政府力推招募新南向國家學生，但學者指出，尤其對資源不甚豐富的私立學校而言，招募陸生仍較為適切，在於語言相近且具備一定經濟能力，學校不必為了學生經濟焦頭爛額，也能避免延伸出非法打工等問題。

2009年馬政府任內，靜宜大學監察人陳振貴曾與時任高教司長何卓飛等人赴中國大陸參加高等教育訪問團，洽談招收大陸籍學生和學歷採認等事宜。

陳振貴說，相較於收新南向國家學生，私立大專校院收陸生較為適切，在於陸生沒有語言溝通障礙，新南向國家學生除了僑生外，其餘都是外籍學生。再者，陸生的經濟條件較佳，加上國內限制，學校無需為陸生安排工作等。

一名大學高層表示，國立大學不必靠收境外生學雜費經營校務，但私立大學多希望靠收境外生來補足少子化下學費短絀的問題，但招南向國家學生對條件不佳的私立大學並不好運作，即便招到學生也不好照顧，除了學生語言能力外也有文化差異，如印度學生來台灣讀書多會攜家帶眷，給學生獎學金外，還要讓他可以安家。

再者，該名大學高層也談到，南向國家也正在起步，家境好的學生優先選擇去歐美，來台就學的學生並非頂尖佼佼者，甚至經濟多少有些困難，以至於學生多是想來台工作，入學只是一個理由，但若抱持以工作為本的想法就難免發生問題，也沒辦法好好就學。

「這樣的狀況下私校要賺錢，何其困難。」該名高層認為，若兩岸關係未緩解，私立大學想靠收境外學生緩解少子化衝擊，難有施力點。