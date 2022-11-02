台學歷對陸不再吃香？111陸生碩博士招生僅378人註冊

111學年陸生來台就讀碩博士班七月放榜，45校錄取465名，招生率僅31%，近日陸生聯招會公告最終註冊數，僅378人註冊，相當於五年前的三分之一。大學端表示，受近年兩岸情勢影響，台灣學歷在大陸已不若以往吃香，陸生即便考上台灣的研究所，也多可能選擇去歐美或回國。

根據陸聯招統計，今年陸生碩博士班最終僅378人註冊，其中包括107名博士以及271名碩士生。由於中國大陸教育部2020年暫停大陸各學歷層級赴台升學，近年台灣大專校院僅能招募原先已在台有學籍的陸生，陸生源頭遭斷，註冊數僅約為五年前1040人的三分之一。

近年招陸生不只報名數跌也反映於註冊數，文化大學前教務長方元沂坦言，過去台灣高教環境對陸生而言還不錯且學費便宜，但近年受兩岸情勢影響，台灣的學歷在大陸已不一定好用，部分陸生即便過去已有在台就學經驗，多會選擇回大陸或去歐美。

陸生不來對公立大學衝擊小但也影響學校交流，台師大國際長劉以德表示，華東、華中師範都與台師大合作，過去都有交換生、學生交流互訪，來台上一學期課程。約莫二、三年前仍風行，後來便因為疫情等狀況中斷，雖然合作關係仍在，「但講白了就是沒有聯絡。」

文化大學大眾傳播學系主任王翔郁談到，過去台灣的求學經驗對陸生有加分，不論政治，大陸高教圈、民間公司多把負笈港澳台視為異地經驗，如部分大學就規定，博士後一定要離開中國大陸進行研習；加上官方也鼓勵來台交流，很多陸生即使考上「雙一流」大學，也會選擇來台灣。

王翔郁說，過去陸生對台灣印象佳，也許伴隨部分讓利因素，持台灣學位到大陸多少有加分，但隨兩岸局勢改變，陸生若有其他出路，只要經濟許可就會轉往歐美。

王翔郁表示，近年來外界多會認為陸生來台難免涉及政治議題，「但我們也是在宣傳台灣，有交流才會互相理解。」不分政治對學校而言都是學生，增進學術多元對大學發展才是好事。