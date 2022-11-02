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高市推動「班班吃石斑」 教育局：本周偏鄉校都能吃到
高雄市教育局推動「班班吃石斑」，大樹區溪埔國中今天午餐石斑魚開動，營養美味又可口，獲得全校師生好評。教育局表示，這個星期高雄市偏鄉學校師生也都能吃石斑魚。
高雄市教育局專委劉靜文今天到溪埔國中，與廚工媽媽一起為學生獻上國產優質石斑魚料理。溪埔國中為教育部「推動偏鄉學校中央廚房計畫」中央廚房學校，另供餐溪埔國小、興田國小及姑山國小，4校師生今天午餐一起品嘗美味的石斑魚。
教育局表示，高雄市「班班吃石斑」已在10月底開始推動，所有偏鄉學校學生也將在本周起陸續吃到石斑魚料理。全高雄市國中小本月9日午餐均可享受到美味的石斑魚，預計本學期至少能吃到4次。
溪埔國小學務主任吳芊潁說，今天學校菜色有酸辣麵、肉包，與學生們期待的石斑魚，昨天就和全校師生宣布午餐有石斑魚入菜，早上7點多廚工與營養師就用心備菜，中午用餐時間一到，各班同學們開始打菜，將好吃的石斑魚送到每位學生的餐盤，以清淡可口方式烹調，學生們都說好吃，希望可以常常有午餐石斑魚料理日。溪埔國中也供應鄰近興田、姑山與溪埔三所國小午餐，供餐車也立即完成配送，將好吃的石斑魚配送到學校。
溪埔國中學生莊雅竹說，一直非常期待午餐有石斑魚料理，今天吃到真的太美味了。吳軒表示，今天石斑魚魚皮也很好吃，膠質豐富，加了一些辣椒更讚。有平常不喜歡吃魚的學生也說，石斑魚肉質鮮嫩沒有腥味，希望可以常常吃。
溪埔國中同時也是教育部「精進午餐計畫」補助部分食材費學校，全校師生皆可享用食材費補助62元午餐。
劉靜文表示，高雄市重視學校營養午餐，尤其為提升偏鄉學校午餐品質，爭取行政院「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，獲得4.6億元補助，共有22校群99校，超過1萬名偏鄉學校師生受惠，搭配教育部「精進午餐計畫」，讓偏鄉學校師生都能享用補助62元食材午餐。
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