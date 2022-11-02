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論文抄襲靠相似度比對預防？ 教部：會鼓勵引導大學使用

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天審查112年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案。記者趙宥寧／攝影
立法院教育及文化委員會今天審查112年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案。記者趙宥寧／攝影

年底選舉將至，多名政治人物卻陷入論文爭議，朝野立委要求教育部檢討學術倫理相關制度，不該僅停留在教育宣導的層次。教育部今天表示，將持續推動8項防抄襲措施，包括論文品質、指導教授責任，另外國圖正在建置論文比對系統，會鼓勵引導大學使用，利用政策工具去引導。

立法院教文會今天審查112年度教育部及所屬單位預算案。立委黃國書提案指出，今年關於論文抄襲、代寫等相關議題層出不窮，引發社會關注，有關學術倫理相關議題，不應僅停留於教育宣導層次。學位授予雖然是各校大學自治及學術專業管理，但教育部對違反學術倫理的處理機制、檢核系統建置、遏止論文代寫等應提出更積極的作為，維護高等教育學術品質。

立委林奕華也曾於質詢時詢問教育部長潘文忠，近期政治人物論文抄襲案已影響高等教育形象，問教育部是否支持修正學位授予法，以法律位階規範碩博士論文需先經系統比對，確保無抄襲之虞，才可領取畢業證書。

高教司長朱俊彰說，教育部持續推動8項措施督導，包括論文品質、指導教授責任，以及學校組成論文審議委員會都有相關規範，會讓大學慢慢充實，也會給學校資源。例如國圖正在開發全國碩博士論文的比對系統，未來將免費提供各大學使用，但相似度只是學術倫理的參考，最後仍要回歸個案認定。

黃國書追問，會不會要求論文一定要通過相似度比對？朱俊彰說，以高教司立場，會鼓勵引導大學使用，會再跟大學討論，利用政策工具去引導。

教育部 論文抄襲

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