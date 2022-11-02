教師未接種3劑入校仍要周周快篩惹議 教長潘文忠回應了

教育部日前公布防疫新制，學生接種未滿三劑者不用周周快篩，但教師未滿三劑卻須周周快篩，有教師團體今天指出，接種未滿三劑的教師周周快篩有擾民之嫌，且對師生有不平等對待。教育部長潘文忠今天說，指揮中心讓24個場域的參加者不用打3劑就可進入，但工作人員或服務人員則未放寬，不是專門只針對某場域，也不是只針對教師。

教育部昨公布11月7日起「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』（COVID-19）疫情調整防疫措施QA」。防疫規定調整包括：自111年11月7日起，學校得視場域性質(游泳池、室內各場館、餐廳、宿舍等)及活動需要，自行決定體溫量測等健康監測方式。也就是說不再強制規定「學生進校門須體溫監控」。

全國教育產業總工會指出，之前許多老師反映自己家中小孩沒時間照料、卻須配合學校規定提早至校門口作公德，如今新制讓許多基層老師有喘息機會，不用再每天早上提早上班至校門口量測學生體溫或額溫。但是，11月7日新制仍要求學校教師接種未滿三劑者須周周快篩，學生接種未滿三劑者卻不用周周快篩。

全教產指出，當初學生尚未接種疫苗時，指揮中心應是基於保護學童理由，遂要求學校教師接種未滿三劑者須周周快篩，但如今12歲以上學生已接種三劑，時空已不同，教師卻仍被要求周周快篩。有基層老師向全教產反映，憲法有規定人民有納稅、服兵役、受國民教育義務，但並無接種疫苗義務，且mRNA疫苗安全性已遭質疑，尤其這項作為將對師生有不平等對待。

潘文忠今天表示，指揮中心11月7日起放寬24個場域（如學校、補習班、健身中心及一些公共場所），參加者不用打三劑就可進入，但對於工作人員或服務人員仍要求要打滿3劑，且仍維持一致性。他表示，若指揮中心對這24場域的工作人員及服務人員的接種計次有要調整，教育部也會跟指揮中心做一致性的討論。