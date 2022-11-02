幼照母法修正連動20條子法更迭 教部拚明年起實施

立法院今年5月31日三讀修正「幼兒教育及照顧法」及「教保服務人員條例」部分條文，增列不得對幼兒有身心虐待、霸凌相關規定，並提高裁罰額度。因應母法更迭，教育部著手要修20條子法，包含通報不適任教保員的責任與調查處理辦法等，拚今年底前修竣、明年1月1日實施。有幼兒園園長憂心，修法雖符合社會期待，但更擔心家長會用子法控制老師，或者讓老師的教學上情緒壓力更大、動輒得咎。

近年幼兒園不當對待、超收案件頻登媒體版面，朝野立委有共識修訂幼照法及教保條例，經立院三讀後於6月29日由總統公告。包含在教保條例新增條文，明定教保服務人員不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒身心暴力或不當對待之行為。另針對幼兒園重大違規，如超收情節重大、師生比不符規定等，罰鍰提高至6萬元以上30萬元以下，並令其限期改善，得按次處罰。

自母法修正後，教育部今年7月下旬陸續預告修正相關子法，多條涉及不適任教保員的通報與調查機制。如教保服務機構不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法，明確規範地方政府也有通報責任；另新增教保相關人員違法事件調查處理辦法，明定教保員於調查期間應予以暫時停職，避免涉案人員接觸幼兒。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示樂見其成，認為能提升家長的安心度。他表示，母法修正後相關子法也有了清楚的定義與規定，唯一缺點是子法內容散落在多部法令中，確實有點太複雜。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣則表示，政府一直說要提升幼兒教育品質，卻沈淪到要用嚴刑峻法，尤其教學現場老師如果有問題，不管是不當管教或者違法事件，卻只有機構的老闆負責人要連坐罰，這絕非長久之計，反而會讓幼教環境日益惡化。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀也說，幼教界認同有法源處理老師不當管教，但不是像現在以處罰為主要目的，且不當管教的灰色空間很大，例如：什麼是幼兒過度練習、什麼又是強迫餵藥？會讓現場老師無所適從，乾脆都不要做最安全。她將持續與教育部溝通，不該只是以處罰為目的，否則這個法恐對教保員有無形壓力，讓幼教界更找不到老師。