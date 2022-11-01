快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

臺大「法律學分班」熱烈招生中，11/22報名截止

文／ 臺大進修推廣學院提供

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

國立臺灣大學進修推廣學院「法律學分班」第41期招生中，即日起報名至111年11月22日截止。凡具學士學位以上，或符合報考大學碩士班之同等學力，且目前未就讀各校法律系所者皆可報名，111年11月14日前完成報名繳費者可享報名費優惠。

臺大進修推廣學院辦理「法律學分班」包括民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法與商事法等專業且豐富的法律課程，由臺大法律學院專任教師群親自授課。臺大進修推廣學院表示，「法律學分班」課程受到社會各界人士高度肯定，每期報名者甚多，須經學經歷審查與筆試分析能力測驗，甄選通過方可就讀。為滿足學習者的需求，特開辦「週末班」及「平日夜間班」兩類不同時段班程，第41期法律學分班預定自112年2月起上課，完成6門必修課程及1門選修課且成績及格者，將核發推廣教育證明書及學分成績證明。

為提供進修者更多課程資訊， 111年11月11日(五)晚間7點舉辦之課程說明會同步報名中，歡迎有興趣的各界人士搜尋「臺大推廣教育網」學分班程(法律學分班)。課程相關資訊與報名簡章可電洽(02)23620502查詢。

「法律學分班」

相關新聞

教育界奧斯卡獎落二林工商！25年教師經驗的她 願化身哆啦A夢育才

「學生在哪裡，老師就在那裡。」國立二林工商老師盧慧文擔任導師25年，帶過10個班級，有的從一年級帶到畢業，有的半途接手「...

降低幼教師生比牛步 全教總籲教部盡早修法

今年5月幼照法修正，立法院通過附帶決議，要求教育部提出降低師生比的配套措施。全教總今天表示，半年已經過去，至今未見教育部...

安得烈「孩子藝想世界」公益畫展 實體、線上同開展

為鼓勵偏鄉學子，中華安得烈慈善協會舉辦「孩子的藝想世界」畫展，展出「第七屆學藝競賽」得獎作品，並於11月5日舉辦頒獎典禮...

張金鑑獎學金 23人獲獎

「財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會」公布一一○學年獎學金得獎名單，共廿三人，將於十一五日頒獎。

手機電腦加入客、閩外字表 鍾孔炤：最快2023年前完成

立法院內政委員會上午審查關於客家委員會及所屬部分預算案，客委會副主委鍾孔炤出席備詢，針對立委質詢民眾於公共政策網路參與平...

帳篷內參加作文比賽 「在○○的路上」

聯合盃全國作文大賽雲林區初賽昨天登場，共1053人參賽，因疫情採線上應試，多數學生認為題目生活化、好發揮。國中7年級學生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。