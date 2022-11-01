教育界奧斯卡獎落二林工商！25年教師經驗的她 願化身哆啦A夢育才
「學生在哪裡，老師就在那裡。」國立二林工商老師盧慧文擔任導師25年，帶過10個班級，有的從一年級帶到畢業，有的半途接手「後母班」，期許化身哆啦A夢，可以隨時拿出百寶袋、穿過任意門，充實學生學習和生活的需求；她付出得到教育部肯定，頒給今年度友善校園傑出導師獎。
國立二林工商校長劉玲慧今天表示，友善校園傑出導師獎，全國國小、國中到高中職校各3名教師脫穎而出，每個教育學程階段合計僅9名得獎人，比師鐸獎還難獲得，二林工商感謝教育部看到第一線老師的努力，盧慧文獲獎能發揮同理鼓勵效應，肯定也鼓舞二林工商老師繼續奉獻教育熱忱。
盧慧文50歲，26年前到二林工商擔任教師，婚前每天開車兩小時往返學校，婚後搬到員林市，開車來回二林也要50分鐘。她說，這次被學校推薦角逐傑出導師獎，她整理資料過程中，喚起二十多年教學生涯的點點滴滴回憶，上下班路程雖遠，她仍安排時間陪伴學生晨讀、打掃校園、參加校內團體競賽、和學生在選手教室練習。
重新檢視學生寫給她的學習回饋，先前有一班學生接受她、輔導老師的教導，學生主動協助和關心，善待被安置過來的自閉生，同儕相處愉快，自閉症學生及家長到現在和盧慧文保持聯絡。盧慧文表示，時代更迭，現在學生跟以前不一樣，這次得獎可以給她更多動力走下去，陪伴未來學生。
施姓學生說，教經濟的盧慧文老師像學生的大姊姊，親切溫暖，願意傾聽學生的聲音，根據學生的需求調整教學方式，講課活潑吸引學生注意，她和同學都喜歡上盧老師的課。
校長劉玲慧表示，盧慧文在二林工商帶過10個導師班、總共約400名學生，班級像家庭，導師像父母，國中階段靠他律，高中職階段學習自律，家長和老師在學生的他律轉自律過程占有相當重要的引導分量，盧慧文無論婚前婚後對學生的付出都沒變，令學校行政和教學團隊敬佩，得獎可說實至名歸。
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