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北北基能源小鐵人競賽 推廣落實節能減碳

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
111年度能源小鐵人競賽頒奬暨能源教育展攤活動，南山高中學生為民眾解說能源競賽參賽作品。圖／新北市教育局提供
111年度能源小鐵人競賽頒奬暨能源教育展攤活動，南山高中學生為民眾解說能源競賽參賽作品。圖／新北市教育局提供

為培養學童對再生能源永續利用觀念，新北市教育局於新北高中辦理111年度北北基能源小鐵人競賽，報名隊伍來自新北、北市和基隆共47校、96隊参賽，今於新北市永續環境教育中心舉辦頒獎典禮暨能源教育展攤活動，展示能源小鐵人競賽成果，提醒民眾能源危機時代中落實節能減碳

新北市教育局今於永續環境教育中心舉辦頒獎典禮暨能源教育展攤活動，國中組由樟樹實中國中部學生獲第一名，國小組由萬里國小學生獲第一名，潛能組由忠義國小學生獲第一名。會場展示能源小鐵人的競賽成果，將學生創意自製的太陽能車、風力車及動力船展示於攤位，提醒民眾於能源危機的時代中，在日常生活中落實節能減碳。

教育局長張明文表示，本次透過北北基能源小鐵人活動，整合校內外資源，讓學生能珍視資源，為地球永續貢獻心力。今年擴大邀請新北市環保局及看見．齊柏林基金會及推廣能源教育成效優異學校一同展攤，透過跨校、跨局處、跨公部門，共同推廣永續能源和節能減碳觀念。

承辦活動的萬里國小校長余昆旺表示，今年的北北基能源小鐵人競賽主題，發想於遠古時代的恐龍，人類若再無止盡的損耗資源，造成環境浩劫，恐怕會像遠古的恐龍一樣在地球消失。競賽每組團隊必須手腦並用，發揮團隊合作精神，才能爭取好的成績。

教育局表示，新北市透過九大分區能源中心學校，整合中央、地方政策，並與民間資源協力，提升各校能源教育推展量能，目前已有半數以上學校已經取得銀鵝級以上的低碳校園標章，各校已將節能與淨零排放列為基礎工作項目，持續落實永續校園的理念，致力於2050淨零碳的目標。

北北基能源小鐵人潛能組學生競賽，在師長指導下試驗設計能源動力交通工具。圖／新北市教育局提供
北北基能源小鐵人潛能組學生競賽，在師長指導下試驗設計能源動力交通工具。圖／新北市教育局提供

教育局 減碳

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