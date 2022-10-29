出國留學前該準備什麼？有經驗的網友這麼說！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「出國留學」相關話題，帶您了解網友熱議的六大出國留學行前準備排行。

隨著邊境解封，不少學生選擇到海外進行交換、留學，然而經過語言能力檢定，以及申請各式證明文件等漫長努力後，終於拿到入學許可的你該如何為出國做準備呢？網路上便有許多熱心民眾分享自己「出國留學行前準備」的經驗，快來看看網友討論的出國留學準備事項吧！

簽證護照要準備好 事先兌換「外幣現金」很重要

▲ TOP6 出國留學行前準備 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「出國留學」的相關話題討論，可以發現多數網友認為首要任務就是準備好相關的「重要文件」，例如簽證、護照、入學許可、財力證明、身分證以及駕照等。日前便有網友在社群討論區發文提醒「拿到入學許可書就趕快去辦簽證」，並說明還要攜帶身分證及護照的正本與影本，以及貼好證件照的申請書。也有網友在留言區補充「多數留學申請都要附上財力證明」，除了判斷學生是否有能力負擔學費外，也是確定其出國目的是單純為了完成學業。另外，許多人會忽略要攜帶「台灣駕照」，就有網友提醒「有時候在外國辦事情會需要雙證件證明」、「在國外租車時可能被要求提供國內駕照」等，提到在整理行李時，可以再三確認重要證件都準備妥當，才不會在海外生活時窒礙難行。

而處理「通訊門號」也是非常重要的準備環節，無論是在國內SIM卡的方案轉變，還是國外門號與網卡的申請，都需要提前做好規劃。有網友發文表示「台灣電信記得改成最低價方案或預付卡，否則累積下來會變成一筆可觀的費用」，並分享自己去韓國交換時，有先用護照辦理海外寄送方案，落地就能馬上切換外國電信與網路，也提供「先開漫遊，落地再辦門號」的思路，讓大家選擇最適合自己又省荷包的方式進行出國準備。

此外，許多網友紛紛呼籲對「金錢財物」的準備要有概念，除了事先了解匯率外，也可以思考適合帶去國外的信用卡與現金金額。有民眾就在部落格文章分享「可以提前兌換外幣現金，以免突發狀況發生時無法應對」，不過各國對出入境能攜帶的現金金額也各有限制，建議帶少許現鈔在身上即可。而使用「信用卡」也是呼聲很高的海外消費方式之一，就有網友表示「刷信用卡有回饋」、「自動扣款就不會忘記繳帳單」，認為以信用卡支付生活費很便利。除了上述準備外，也有個別網友提出幾點特別注意事項，例如「隱形眼鏡要帶充足，在國外可能需要處方才能買」、「帶延長線就不用準備太多轉接頭」、「盥洗用品及衣物不用帶太多，有需要可以直接在國外購買」等，希望自己的經驗能幫助到更多準備到海外求學的台灣學生。

你也想出國留學嗎？出發前記得做好充足的行前準備，才能從容迎接異國校園生活，體驗不同國家的教育與文化。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》