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250位新北偏鄉師生 環島列車感受科學實驗
2022台灣科普環島列車新北板橋站交接儀式，日前於新北市板橋車站舉行，由烏來國中小等250位偏鄉師生參加，現場除科學實驗，還有果陀劇場快閃科學短劇，新北學生登上科普列車前往桃園站，在科普列車車廂內實作實驗，提供參與師生獨特科學新體驗。
淡江大學科學教育中心副主任鄧金培表示，為呼應新課綱探索及實作精神，活動的科學實驗特別結合新北市在地元素「金」，設計出奈米金實驗室，疫情期間常用的家用抗原快篩試劑，讓人緊張的紅線就是奈米金技術應用，本次設計創新的科普實驗「金彩奈奈」，讓學生認識在奈米尺度下，金所表現出來的多變顏色。
豐珠中學校長陳紅蓮說，科普環島列車將科學實驗，乘著列車停靠各縣市，藉此串聯起全國各地科普活動，喚起國人對科學教育重視。偏鄉孩子也在列車中展開旅程。校內孩子在這趟旅程結束後，也分享因為搭乘科普列車，而勾勒出更清晰未來的志向。
新北市教育局表示，新北致力於科學教育推動發展，藉由科普環島列車，期待孩子能透過實驗過程，領受到科學教育不只是艱深的科學知識，科學可以是結合生活情境並充滿樂趣學習歷程，藉由活動將知識、能力和態度整合，以素養導向教學的學習模式與精神，激發學生的學習熱情，讓新北市的科學教育持續蓬勃發展。
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