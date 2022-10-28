「因雄崛起」逾百萬師生挑戰 「決戰萬聖大魔王」開跑

自學平台「因雄崛起」透過遊戲方式，讓學生可選擇多款英雄角色，在3大類遊戲模式、7種小遊戲類型中快樂學習，至今吸引全國逾100萬師生登入使用，台南市教育局表示，因應萬聖節，平台推出「決戰萬聖大魔王」活動至11月4日，邀請國中小學生一起挑戰。

台南市受教育部委託開發悅趣式自學平台「因雄崛起」，結合教育部因材網學習平台，整合豐富題庫內容，讓孩子有優質安心的線上學習環境，希望透過遊戲，提升學習成就與學習動機低落的學生。

教育局表示，「決戰萬聖大魔王」以「魔王挑戰」模式進行，活動至11月4日每天上午7點至下午10點。配合「生生用平板」的政策推動，此次活動賽事以資訊素養為主題，學生需要先閱讀資訊素養相關教材，再進行答題，每場賽事皆有次數上限，在活動期間及挑戰次數內，根據作答表現進行英雄排名，活動結束、待成績結算後，將依總排名於線上發放活動限定獎勵「萬聖節系列生物兵器」。

為歡度萬聖節，平台布滿萬聖節裝飾，同時新增多種功能及遊戲，像是最近最受學生歡迎的星球大戰「裡宇宙」、輔助增進學習效能的「任務系統」，以及許多學生及教師引頸期盼的新功能「個人基地」與教師開賽系統「新魔王賽」。

市長黃偉哲表示，平台從上線至今已逾100萬師生登入，在「生生用平板」的政策推動下，吸引更多教師與學生使用，台南市成為六都使用率最高縣市。學生想要體驗萬聖節不一定要出門，在家登入「因雄崛起」也可感受神秘驚奇的萬聖節。