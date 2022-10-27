私中首波專輔學校 教團：還有心辦學應公告捐資計畫

教育部今（10/27）召開第六次私校退場審議會並公告首批私立中學專案輔導名單，分別為高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學，兩校皆創校逾50年，被列專輔學校的原因皆為「財務惡化」。全教總表示，學校被列為專案輔導不全然代表會退場，若學校還有心辦學，妥適的捐資計畫和辦學計畫應積極對外公告，贏回學生和家長的信心。

旗美商工位於高雄美濃區，目前設有餐飲管理科與資料處理科，另設有進修部。據教育部統計處資料，該校110學年度約有120名學生；完全中學同濟中學則位處嘉義大林鎮，高中部除普通科外，另設有照顧服務科和進修部，110學年度全校約有165名學生。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，民間通常會認為學校被列為專案輔導就是會退場，確實期限內未改善會步入退場，但仍有專輔學校有心辦學；列為專輔，教育部會安排加入外部董事督促經營，若學校董事會有心，還是可以改善。

侯俊良建議，學校不妨思考另一個角度，若學校列為專案輔導，有妥適的捐資計畫和辦學計畫應積極對外公告，贏回學生和家長的信心，若董事會還有心要辦學就應該積極說明，打造吸引學生就讀的條件。

如果學校真的撐不下去，侯俊良也說，學校就應儘速完成退場程序，若有相關欠薪等事宜，則由退場基金協助處理，盡快走到最後階段避免夜長夢多，對教職員工和學生反而是好事。